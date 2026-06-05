പാകിസ്താനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം; അണ്ടർ 18 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി ഫൈനലിൽ കടന്ന് ഇന്ത്യ
അണ്ടർ 18 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി: പാകിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ.
Published : June 5, 2026 at 8:15 PM IST
കാകാമിഗഹാര (ജപ്പാൻ): അണ്ടർ 18 പുരുഷ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ മൂന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് (5-3) ഇന്ത്യൻ യുവനിര വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും പിന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ, അവസാന ക്വാർട്ടറിലെ തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെയാണ് മത്സരം തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയത്. നാല് ഗോളുകൾ നേടി ഹാട്രിക് തികച്ച ഫോർവേഡ് ആശിഷ് താനി പുർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയശിൽപി.
ആവേശം നിറഞ്ഞ തുടക്കം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രതിരോധമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ലീഡ് നേടി. ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ പാകിസ്താന് പ്രതിരോധം വരുത്തിയ പിഴവിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ആശിഷ് താനി പുർത്തി കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.
𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐆𝐄𝐒 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 5, 2026
Under immense pressure, the Indian U18 team stood tall and fought back to beat Pakistan 5-3 and storm into the Men's U18 Asia Cup 2026 Final. 🏆💙
India will now play Japan for the title on June 6. 💪#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/nYfNY2PQNB
തിരിച്ചടിച്ച് പാകിസ്താൻ
രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ തിരിച്ചടിച്ച പാകിസ്താന് 27-ാം മിനിറ്റിൽ അദീലിന്റെ ഫീല്ഡ് ഗോളിലൂടെ ഒപ്പമെത്തി. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിൽ മത്സരം കൂടുതൽ ആവേശത്തിലായി. 35-ാം മിനിറ്റിൽ ഷാരൂഖ് അലിയിലൂടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ അസ്ലമിലൂടെ പാക് പട സമനില പിടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ 42-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഉസൈർ അഹമ്മദ് ഖുറേഷി പാകിസ്താനു മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായി ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു.
🌟 PLAYER OF THE MATCH 🌟— Asian Hockey Federation (@asia_hockey) June 5, 2026
🏑 Pakistan 🇵🇰 vs India 🇮🇳
👏 PURTI Ashish Tani (India 🇮🇳)
🔢 Shirt No: 17
A brilliant performance in a high-pressure match! 💪🔥 PURTI Ashish Tani delivered a standout display with skill, control, pic.twitter.com/0PIXum2boW
ആശിഷിന്റെ ഗോൾവേട്ട, ഇന്ത്യയുടെ തകർപ്പൻ ജയം
ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായതോടെ അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് കണ്ടത്. 49-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് ആശിഷ് ഇന്ത്യയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 53-ാം മിനിറ്റിലും 56-ാം മിനിറ്റിലും പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ആശിഷ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇതോടെ മത്സരത്തിൽ ആശിഷ് നാല് ഗോളുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
ഫൈനലിൽ എതിരാളികൾ ജപ്പാൻ
സെമിയിലെ ഈ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെ നേരിടും.
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