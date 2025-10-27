ഓസീസിന് തിരിച്ചടി; പാറ്റ് കമ്മിന്സ് പുറത്ത്; ആഷസ് ഓപ്പണറില് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് നയിക്കും
പെർത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ ഒഴിവാക്കി.
Published : October 27, 2025 at 3:50 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പേ ഓസീസിന് തിരിച്ചടി. നവംബർ 21 ന് പെർത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ ഒഴിവാക്കി, പകരം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കമ്മിൻസിന് പരിക്കേറ്റത് ജൂലൈയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ്. ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം ബൗളിംഗ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
'പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ അടുത്ത മാസം പെർത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആദ്യ ആഷസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. താരം പുറംവേദനയിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കമ്മിന്സിന്റെ അഭാവത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ബാറ്റര് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ടീമിനെ നയിക്കുമെന്നും ബോര്ഡ് അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Australia has announced who will replace Pat Cummins as skipper for the first #Ashes Test: https://t.co/MaYUf4a6gM pic.twitter.com/dmRk2Nm0Xo— cricket.com.au (@cricketcomau) October 26, 2025
എന്നാൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കമ്മിൻസ് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്മിൻസിന്റെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. പരിക്കുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമായിരുന്നു. പരിക്ക് സുഖമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിടുക്കപ്പെട്ട് താരത്തെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതല് വഷളാക്കുമെന്നതിനാലാണ് ബോര്ഡ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കമ്മിൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്മിത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും, അതേസമയം ബൗളിംഗ് രംഗത്ത് താരത്തിന് പകരക്കാരനായി സ്കോട്ട് ബൊലാൻഡിനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് എന്നീ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരോടൊപ്പം സ്മിത്തും ടീമിലെത്തും. ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ, ജോഷ് ടോംഗെ, ബ്രൈഡൺ കാർസെ, മാർക്ക് വുഡ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ശക്തമായ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ആക്രമണമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ആഷസ് ട്രോഫി
2023-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ആഷസ് പരമ്പര 2-2ന് സമനിലയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ ട്രോഫി നിലനിർത്തി. മുമ്പ്, 2021-22 ൽ അവർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 4-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ കമ്മിൻസായിരുന്നു ടീമിനെ നയിച്ചത്. 18 ശരാശരിയിൽ 21 വിക്കറ്റുകൾ താരം വീഴ്ത്തി.
ആഷസ് 2025-26 ഷെഡ്യൂൾ
- ആദ്യ ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 21-25 (പെർത്ത്)
- രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: ഡിസംബർ 4–8 (ബ്രിസ്ബേൻ)
- മൂന്നാം ടെസ്റ്റ്: ഡിസംബർ 17-21 (അഡലെയ്ഡ്)
- നാലാം ടെസ്റ്റ്: ഡിസംബർ 26-30 (മെൽബൺ)
- അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ്: ജനുവരി 4–8 (സിഡ്നി)
Also Read: ആന്തരിക രക്തസ്രാവം, ശ്രേയസ് അയ്യർ ഐസിയുവില്; താരം സിഡ്നിയില് തുടരുമെന്ന് ബിസിസിഐ