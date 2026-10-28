ശക്തരായ എതിരാളികള് നേർക്കുനേർ; ആവേശം ഇരമ്പിയ നെറ്റ് ബോളിൽ കിരീടം ചൂടി പത്തനംതിട്ട ബോയ്സ്
ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 13 ടീമും ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ 12 ടീമുമാണ് ഇത്തവണ നെറ്റ് ബോൾ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം പാലക്കാട്, മൂന്നാം സ്ഥാനം ആലപ്പുഴയും നേടി
Published : October 28, 2026 at 5:09 PM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട്: പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നെറ്റ് ബോൾ എന്ന മത്സരയിനം സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. അതുവരെ ആർക്കും പരിചിതമല്ലാതിരുന്ന നെറ്റ് ബോളിന് കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് കായിക പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായത്. ഇത്തവണയും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷകമായ മത്സര ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നെറ്റ് ബോൾ.
ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ആണെന്നെ തോന്നുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളും നെറ്റ് ബോളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഏതൊരാൾക്കും മനസിലാവുകയുള്ളൂ. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്.
പെരുവയൽ സേവിയേഴ്സ് യുപി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ നെറ്റ് ബോൾ ക്വോർട്ടിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. നെറ്റ് ബോളിലെ ഓരോ മത്സരങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതായിരുന്നു. പെരുവയലിലെ കാണികൾക്കെല്ലാം നെറ്റ് ബോൾ ആദ്യ കാഴ്ച്ചാനുഭവവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും നടന്ന മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് പെരുവയലിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്.
കളിയുടെ നിയമാവലികൾ അറിയില്ലെങ്കിലും ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെയുള്ള പ്രകടനത്തിന്കൈ യടികളോടെയും ആർപ്പുവിളികളോടെയുമാണ് കാണികൾ കളിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. ഒരു ടീമിൽ ഏഴു പേരാണ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുക. ഓരോ കളിക്കാർക്കും ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും പേരുകളുമുണ്ട്. ഗോളിക്ക് ജി കെ എന്നാണ് നെറ്റ് ബോളിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെയാൾ ഡിഫൻസ് ആണ്, അതിനെ ജി ഡി എന്നു പറയും.
മൂന്നാമത് ഡബ്ല്യു എയെ വിംഗ് അറ്റാക്കർ, നാലാമത് ഡബ്ല്യു ഡി വിംഗ് ഡിഫൻഡ്, അഞ്ചാംമത് സി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് സെൻ്റർ, ആറാമത്തെയാൾ ജി എ ഗോൾ അറ്റാക്കർ. ഏഴാമത്തെ ആൾ ജി എസ് അഥവാ ഗോൾ ഷൂട്ടർ എന്നു പറയും. പരിക്കേൽക്കില്ല എന്നതാണ് നെറ്റ് ബോളിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഒരു കളിക്കാരനും പരസ്പരം ശരീരം കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായി വരില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നെറ്റ് ബോളിനെ സൗഹൃദ മത്സരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ശരീരം കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടി മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓരോ നെറ്റ് ബോളിലും കാണാനാകുന്നത്.
പത്തനംതിട്ട ബോയ്സിൻ്റെ തീപാറുന്ന പോരാട്ടം
ഇന്ന് നടന്ന സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ഫൈനൽ മത്സരവും തീപാറുന്ന പോരാട്ടം ആയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയും പാലക്കാടും തമ്മിലാണ് ഫൈനലിൽ പോരാട്ടം നടത്തിയത്. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ചാമ്പ്യന്മാരായി. പാലക്കാടിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. മൂന്നാം സ്ഥാനം ആലപ്പുഴയും നേടി. ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നെറ്റ് ബോളിൽ കിരീടം ചൂടാൻ ആയത് വലിയ സന്തോഷം പകരുന്നതാണെന്ന് പത്തനംതിട്ട ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ആദർശ് പറഞ്ഞു.
ശക്തരായ എതിരാളികളെയാണ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. 'നല്ല ടൈറ്റ് മത്സരമായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൽ സാധിച്ചു. മികച്ച പ്രകടനമാണ് എല്ലാവരും കാഴ്ചവച്ചത്. എല്ലാവരുടെയും മികച്ച പ്രകടന ഫലത്തിലൂടെ ഈ മത്സരത്തിൽ കിരീടം ചൂടാനായി,' ആദർശ് പറഞ്ഞു.
ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 13 ടീമും ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ 12 ടീമുമാണ് ഇത്തവണ നെറ്റ് ബോൾ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചതെന്ന് കേരള നെറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എസ് നജുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. '2015ൽ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കേരളം നടത്തിയത് മുതലാണ് നെറ്റ് ബോളിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം സ്കൂൾ ഗെയിംസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും അംഗീകാരം നേടി മറ്റുള്ള മത്സരങ്ങളോടൊപ്പം മത്സരയിനമായി നെറ്റ് ബോൾ കളിച്ചുവരുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഇടങ്ങളിലും ഇത് കളിച്ചുവരുന്നു അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പല ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 25ഓളം ടീമുകൾ ഈ മത്സരത്തിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതെന്നും നെറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് നജുദ്ദീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്നലെ നടന്ന നെറ്റ് ബോളിന്റെ സീനിയർ ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ആലപ്പുഴയാണ് ചാമ്പ്യൻമാരായത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം ആതിഥേയരായ കോഴിക്കോടും കരസ്ഥമാക്കി. മൂന്നാം സ്ഥാനം എറണാകുളത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്.
Also Read: മാംസാഹാരം കഴിക്കാതെ ട്രാക്കിൽ തീപ്പൊരിയായി വൈഷ്ണവ്; 3000 മീറ്ററിൽ അഭിമാന സ്വർണം