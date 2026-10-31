സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള: സ്വർണക്കപ്പ് നിലനിർത്തി തിരുവനന്തപുരം, അത്ലറ്റിക്സിൽ മലപ്പുറത്തിന് ഹാട്രിക്
തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും അത്ലറ്റിക്സിൽ മികച്ച സ്കൂളെന്ന അംഗീകാരം മലപ്പുറം കടകശേരിയിലെ ഐഡിയൽ നിലനിർത്തി.
Published : October 31, 2026 at 6:37 PM IST
കോഴിക്കോട്: 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയില് സ്വർണക്കപ്പ് നിലനിർത്തി തിരുവനന്തപുരം. 2012.3 പോയിൻ്റുമായാണ് തിരുവനന്തപുരം ചാമ്പ്യന്മാരായത്. തൃശൂരാണ് 965.3 പോയിൻ്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്, മലപ്പുറത്തിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം (923.3 പോയിൻ്റ്).
കായികമേളയിൽ ഗെയിംസിലും അക്വാട്ടിക്സിലും തിരുവനന്തപുരം കിരീടം നേടിയപ്പോൾ, അത്ലറ്റിക്സിൽ മൂന്നാം തവണയും മലപ്പുറം (204) മികവ് തെളിയിച്ചു. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും അത്ലറ്റിക്സിൽ മികച്ച സ്കൂളെന്ന അംഗീകാരം മലപ്പുറം കടകശേരിയിലെ ഐഡിയൽ നിലനിർത്തി. 75.3 പോയിൻ്റുമായാണ് ഐഡിയൽ കടകശേരി അത്ലറ്റിക്സിൽ മികച്ച സ്കൂളിനുള്ള കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായികമാമാങ്കം ഇത്രയും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിതല സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 68-ാം മത്സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിതല.
ഒരു പുതിയ കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കായിക മേളകൾ പുതിയ ദർശനങ്ങൾ നൽകികൊണ്ടും പുതിയ റെക്കോഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വൺ മില്യൺ ഗോളടിക്കാൻ വേൾഡ് കപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് മില്യൺ
ഗോളടിച്ചാണ് കുട്ടികൾ അതിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സ്പോട്സിനോട് അടുപ്പിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഇത്.
ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലെയും കോളജുകളുടെയും പരിസരങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയുടെ സജീവമായ ഇടപെടലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടെ സ്പോട്സി നെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
''കുട്ടികളെ കായികരംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ സാധിക്കും. പുതിയ തലമുറയെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഹരിമാഫിയകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കായിക, കലാ രംഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഊർജവും കഴിവുകളും ക്രിയാത്മകമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കായികരംഗത്തിന് കഴിയണം. ഇതിന് അനുയോജ്യമായ കായികനയവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
മഴയുടെ ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ മേള വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അധ്യാപക സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായാണ് പതിനായിരത്തോളം കായികതാരങ്ങൾ ഏഴു ദിനരാത്രങ്ങളിലായി പങ്കെടുത്ത കായികമേള ചരിത്രവിജയമായത്,'' എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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ഇക്കാര്യം മുന്നിൽകണ്ടാണ് കേരള സർക്കാർ പുതിയ സ്പോട്സ് നയം രൂപീകരിച്ചത് എന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽസർക്കാർ പുതിയ നയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ യാതൊരു സൗകര്യവും ഇല്ലാതെ നിരവധി കായിക പ്രതിഭകൾ
നിലവിലുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകി വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കുട്ടികളെ കായിക താരങ്ങളായി വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ആവശ്യമായ മൈതാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. കൂടാതെ അവർക്കുവേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലനവും നൽകണം. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ ബില്ല് എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അടുത്ത കായിക മേള കൊല്ലത്ത്
അടുത്ത തവണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടക്കും എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആഥിത്യ മര്യാദ വിളിച്ചോതുന്ന വിധത്തിൽ പൊതു യുഗത്തിലെ വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നും മന്ത്രി ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ കൈമാറി. 68-ാമത് സംസ്ഥാന കായിക മേളയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഓവറോൾ കിരീടം നേടി. 117.5 പവൻ്റെ സ്വർണ്ണ കിരീടമാണ് വിജയികൾക്ക് കൈമാറിയത്.
മറ്റു വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എംഎൽഎമാരായ ഫൈസൽ ബാബു, സികെ കാസിം, ഫാത്തിമ തഹലിയ, പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല, പികെ ഫിറോസ്, കായിക താരങ്ങളായ ഒളിമ്പ്യൻ അഞ്ചു ബേബി ജോർജ്, ഒളിമ്പ്യൻ പി ആർ ശ്രീജേഷ്, തുടങ്ങി പ്രമുഖർ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി.
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