ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്‌റ്റനടക്കം രണ്ടുതാരങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി, കാരണമറിയാം

പാകിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത് അസലങ്കയും പേസർ അസിത ഫെർണാണ്ടോയും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

SRI LANKA VS PAKISTAN CRICKET
SRI LANKA VS PAKISTAN CRICKET (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 1:24 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കളിക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാകില്ലെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ ചരിത് അസലങ്കയും പേസർ അസിത ഫെർണാണ്ടോയുമാണ് മടങ്ങുന്നത്. അസുഖം കാരണം ഇരുതാരങ്ങളും പര്യടനം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് (എസ്‌എൽ‌സി) സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടുത്തിടെയുണ്ടായ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് കളിക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്കകൾ ഉടലെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ടീം ജാഗ്രത പാലിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇരുതാരങ്ങളുടെയും പിൻമാറ്റം.

ഇസ്ലാമാബാദില്‍ നടന്ന സ്‌ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ നിരവധി താരങ്ങള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് ബോര്‍ഡിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. പര്യടനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ടീം സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെന്നും പരമ്പര ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്‍റെ സുരക്ഷ സൈനിക സേനയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലല്ല, മറിച്ച് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഇരുവരെയും വിട്ടയക്കുന്നതെന്നും ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് കളിക്കാർക്കും ശരിയായ വൈദ്യസഹായവും വിശ്രമവും ആവശ്യമുള്ളതിനാലാണ് തീരുമാനമെന്ന് ബോർഡ് പറഞ്ഞു.'അസുഖം ബാധിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ചാരിത് അസലങ്കയും ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ അസിത ഫെർണാണ്ടോയും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും.

ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്ഥാൻ, സിംബാബ്‌വെ എന്നീ ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ രണ്ട് കളിക്കാരും പങ്കെടുക്കില്ല. ഈ തീരുമാനം താരങ്ങള്‍ക്ക് ശരിയായ പരിചരണവും ഭാവിയിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. അസലങ്കയുടെ അഭാവത്തിൽ ദസുൻ ഷനകയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുക. കൂടാതെ പവൻ രത്നായകെയേയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതേസമയം സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പര്യടനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിരുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ-ശ്രീലങ്ക രണ്ടാം ഏകദിനം നവംബർ 13 ന് റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നാലെ മത്സരം നവംബർ 14 ന് മാറ്റിവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിനം നവംബർ 15 ൽ നിന്ന് 16 ലേക്ക് മാറ്റി. കൂടാതെ, നവംബർ 17 മുതൽ നവംബർ 18 വരെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പാകിസ്ഥാനും സിംബാബ്‌വെയും തമ്മിലുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മാറ്റിവച്ചു.

