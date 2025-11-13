ETV Bharat / sports

നാണംകെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ...! സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു

ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.

PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES
PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനൊരുങ്ങി ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി പര്യടനം നടത്തുന്ന എട്ട് ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാർ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായ ഇസ്‌‍ലാമാബാദിന് സമീപമാണ് മത്സരവേദിയെന്നതാണ് കളിക്കാരെ ആശങ്കയിലാക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ്, താരങ്ങള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഉടനെ പാകിസ്ഥാൻ അധികൃതർ അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.അതേസമയം പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കളിക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES
PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES (IANS)

പിസിബി ചെയർമാൻ മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വി ഇസ്ലാമാബാദിലെ അവരുടെ ഹോട്ടലിൽ ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. സംഭവവികാസത്തെത്തുടർന്ന്, കളിക്കാരുമായി ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ചർച്ച നടത്തി, എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായും (പിസിബി) ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായും അടുത്ത ഏകോപനത്തോടെ അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.

നവംബർ 13, 15 തീയതികൾക്ക് പകരം നവംബർ 14, 16 തീയതികളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പിസിബി ചെയർമാൻ മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ക്രിക്കിൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം, ശ്രീലങ്കയും സിംബാബ്‌വെയും നവംബർ 19 മുതൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ടി20 ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര കളിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ മുന്നോടിയായാണ് മത്സരങ്ങള്‍. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ 6 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES
PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES (IANS)

ചൊവ്വാഴ്ച, ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ വാനയിലെ ഒരു കാഡറ്റ് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെതിരെ മുമ്പ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനായി ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ടീം ബസിന് നേരെ തോക്കുധാരികൾ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. അജന്ത മെൻഡിസ്, ചാമിന്ദ വാസ്, ക്യാപ്റ്റൻ മഹേല ജയവർധന എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി കളിക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. എട്ട് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

Also Read: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് ന്യൂസിലാൻഡ്; പരമ്പര നേട്ടം, തിളങ്ങി ജേക്കബ് ഡഫി

TAGGED:

PAKISTAN VS SRI LANKA SERIES DANGER
PAKISTAN BOMB BLAST
SRILANKA TOUR OF PAKISTAN IN DANGER
SRI LANKA PLAYERS DECIDE TO RETURN
SRI LANKAN CRICKETERS RETURN HOME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.