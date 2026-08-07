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ആദ്യ ടെസ്റ്റിന് മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് താക്കീത്; സന്നാഹ മത്സരത്തിന്‍റെ ഒന്നാം ദിനം റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ശ്രീലങ്ക

ടെസ്റ്റിന് മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് കടുത്ത പരീക്ഷണം; സന്നാഹ മത്സരത്തിന്‍റെ ഒന്നാം ദിനം ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങി ശ്രീലങ്ക, 363/8.

INDIA VS SRI LANKA PRACTICE MATCH
INDIA VS SRI LANKA PRACTICE MATCH (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 7:34 PM IST

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കൊളംബോ: ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലന മത്സരത്തിന്‍റെ ഒന്നാം ദിനം ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീലങ്ക ഇലവൻ മികച്ച നിലയിൽ. കൊളംബോയിലെ നോൺഡിസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ലങ്ക 90 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 363 റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മാനവ് സുതാർ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി തിളങ്ങി. വലത് വിരലിന് പരിക്കേറ്റ നായകൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ അഭാവത്തിൽ കെ എൽ രാഹുലാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

ലങ്കയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ആതിഥേയർക്ക് ഓപ്പണർമാരായ നിഷാൻ മധുഷ്‌കയും രവിന്ദു രസന്തയും ചേർന്ന് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ പേസർമാരെ അനായാസം നേരിട്ട ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ സെഞ്ച്വറി കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി. 66 റൺസെടുത്ത മധുഷ്‌കയെ ഒരു റണ്ണൗട്ടിലൂടെയാണ് പുറത്താക്കാൻ സാധിച്ചത്. 71 റൺസെടുത്ത രസന്തയാണ് ലങ്കയുടെ ടോപ് സ്കോറർ.

ജഡേജയ്ക്ക് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ്

ആദ്യ സെഷനിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർമാരായ മുഹമ്മദ് സിറാജിനും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണയ്ക്കും പിച്ചിൽ നിന്ന് യാതൊരു പിന്തുണയും ലഭിച്ചില്ല. ഐപിഎൽ 2026-ന് ശേഷം ആദ്യമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് ലഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്. പസിന്ദു സൂരിയബണ്ഡാരയെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയാണ് ജഡേജ ലങ്കയുടെ പ്രതിരോധം തകർത്തത്. പിന്നീട് പേസർ ഗുർനൂർ ബ്രാർ പവൻ രത്നനായകെയെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസം നൽകി.

മൂന്നാം സെഷനിൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌പിന്നർമാർ കളിയിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന രസന്തയെ ക്രീസിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് മാനവ് സുതാർ പുറത്താക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ കുൽദീപ് യാദവ് ലങ്കൻ മധ്യനിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. അഹാൻ വിക്രമസിംഗെയെയും അഞ്ജല ബണ്ഡാരയെയും അടുത്തടുത്തായി പുറത്താക്കി കുൽദീപ് ലങ്കയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.

ദിനുഷയുടെ പ്രതിരോധം

ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും ലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ സോണൽ ദിനുഷ അർധസെഞ്ചുറിയോടെ (52 റൺസ്) ടീമിനെ 300 കടത്താൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ രമേശ് മെൻഡിസിനെ ജഡേജയും, ദിനുഷയെ സുതാറും പുറത്താക്കി ലങ്കയെ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.സാരാംശ് ജെയിൻ ദീർഘനേരം ബൗൾ ചെയ്തെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.

ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഗാലെയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് ഈ മത്സരം മികച്ച പരിശീലനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിശീലന മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ 360-ലധികം റൺസ് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് നേരിയ ആശങ്ക നൽകുന്നുണ്ട്.

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