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ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഓഗസ്റ്റിൽ: ഡബ്ല്യുടിസി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരു ടീമുകളും നേർക്കുനേർ

ഡബ്ല്യുടിസി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യം; ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലും സംഘവും ഓഗസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക്.

Indian Cricket Team
Indian Cricket Team (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 8:49 PM IST

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കൊളംബോ: ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓഗസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തും. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 27 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയെന്ന് ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ പരമ്പരയിലെ ഓരോ മത്സരവും അങ്ങേയറ്റം നിർണായകമാണ്.

മത്സരക്രമവും വേദികളും

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 19 വരെ ഗാൾ ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും. അതിനുശേഷം രണ്ടാം ടെസ്റ്റും അവസാന ടെസ്റ്റും ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 27 വരെ കൊളംബോയിലെ സിംഹളീസ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബിൽ വെച്ചാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരു മത്സരങ്ങളും പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കും. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആഭ്യന്തര ടി20 ലീഗായ ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗ് ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് സമാപിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം ലങ്കൻ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുക.

ഡബ്ല്യുടിസി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ പോരാട്ടം

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകൾക്കും ഈ പരമ്പരയിലെ വിജയം റാങ്കിങ്ങിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നൽകും. നിലവിലെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപത് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 48.15 പോയിന്‍റ് ശതമാനവുമായി ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ 44.44 പോയിന്‍റ് ശതമാനവുമായി ശ്രീലങ്ക തൊട്ടുപിന്നിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. പരമ്പരയിലെ ജയം ഇരു ടീമുകൾക്കും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കും.

ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും എ ടീമിന്‍റെ പര്യടനവും

വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. മുൻപ് 2017-ൽ വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചതും അന്ന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര പൂർണ്ണമായി തൂത്തുവാരിയതും. അതേസമയം ഡിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനായി മുൻപ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് പുതിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. നിലവിൽ പ്രധാന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ധ്രുവ് ജുറെൽ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീം പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഗാളിൽ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെതിരെ പരമ്പര കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം മത്സരം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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