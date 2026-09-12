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പാകിസ്‌താനെ വീഴ്ത്തി ശ്രീലങ്ക ഫൈനലിൽ; ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടത്തിനായി ഇന്ത്യയുമായി പോരാട്ടം

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ലങ്കൻ വെല്ലുവിളി! പാകിസ്‌താനെ 4 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ശ്രീലങ്ക ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ.

ഇന്ത്യ VS ശ്രീലങ്ക ഫൈനൽ INDIA VS SRI LANKA FINAL WOMENS ASIA CUP CRICKET ചാമരി അത്തപ്പത്തു
Sri Lanka beats Pakistan to enter finals; To fight with India for Asia Cup title (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 9:30 AM IST

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ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ– ശ്രീലങ്ക ഫൈനൽ. രണ്ടാം സെമിയില്‍ പാകിസ്‌താനെ നാലു വിക്കറ്റിനു തോൽപ്പിച്ചാണ് ശ്രീലങ്ക ഫൈനലിൽ കടന്നത്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത പാകിസ്‌താൻ ഉയർത്തിയ 131 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 18.4 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലങ്ക മറികടന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തു (5), സഞ്ജന കാവിന്ദി (0) എന്നിവരെ ഫാത്തിമ സന പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് ഹസിനി പെരേരയും (3) പുറത്തായതോടെ പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക 31 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നു.

ഇമേഷ ദുലാനി (22) കുറച്ചുനേരം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് ഒന്നിച്ച ഹർഷിതയും ദിൽഹാരിയും ചേർന്നാണ് ശ്രീലങ്കയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. പാകിസ്‌താൻ ബൗളർമാർക്ക് കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നൽകാതെ ഇരുവരും സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചു. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 67 റൺസിന്‍റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഹർഷിത 36 റൺസും ദിൽഹാരി 33 റൺസുമെടുത്ത് 17-ാം ഓവറിൽ ഫാത്തിമ സനയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു.

അവസാന ഓവറുകളിലെ ആവേശം

വിക്കറ്റുകൾ വീണിട്ടും സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെടാതെ നീലാക്ഷി ഡി സിൽവയും (പുറത്താവാതെ 18), കൗഷാനി നുത്യാംഗനയും (പുറത്താവാതെ 10) ചേർന്ന് ശ്രീലങ്കയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 18.4 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ലക്ഷ്യം കണ്ടു. പാകിസ്‌താനായി ഫാത്തിമ സന 38 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല.

പാകിസ്‌താന്‍റെ ഇന്നിംഗ്‌സ്

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പാകിസ്‌താനെ ലങ്കൻ ബൗളർമാർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. മുനീബ അലി (2), ആയിഷ സഫർ (7), സദഫ് ഷമാസ് (8) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ പുറത്തായി. ഷവാൽ സുൽഫിക്കർ (24) മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും നീണ്ടുനിന്നില്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 52 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു പാകിസ്‌താൻ.

തുടർന്ന് ഗുൽ ഫിറോസയും (21) ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സനയും ചേർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 40 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ഫാത്തിമ സന 36 പന്തിൽ 47 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ടുബ ഹസൻ 12 റൺസുമായി പിന്തുണ നൽകിയതോടെ പാകിസ്‌താൻ 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 130 റൺസ് നേടി. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ചാമരി അത്തപ്പത്തു, ചാമുഡി പ്രബോധ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും സുഗന്ധിക കുമാരി ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം ഞായറാഴ്‌ച ദുബായിൽ നടക്കും.

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TAGGED:

ഇന്ത്യ VS ശ്രീലങ്ക ഫൈനൽ
INDIA VS SRI LANKA FINAL
WOMENS ASIA CUP CRICKET
ചാമരി അത്തപ്പത്തു
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് 2026

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