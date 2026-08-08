ഗേറ്റുകൾ തുറന്നിട്ട് ശ്രീലങ്ക; ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്ല!
ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര; ആരാധകർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമെന്ന് ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്; മത്സരക്രമവും പ്രവേശന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു.
Published : August 8, 2026 at 12:12 PM IST
കൊളംബോ: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേരിട്ട് കാണാൻ കാണികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരുത്തരായ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നേരിട്ട് കാണാനും, ലോകോത്തര ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശം ആസ്വദിക്കാനും ആരാധകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുവർണ്ണാവസരമാണിതെന്ന് ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ (2025-2027) ഭാഗമായുള്ള സുപ്രധാനമായ മത്സരങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീലങ്ക ആറാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണിത്. ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാൻ ഇരുടീമുകൾക്കും ഈ പരമ്പരയിലെ വിജയം അത്യന്തം അനിവാര്യമാണ്.
Free Public Admission for the India Tour of Sri Lanka 2026 Test Series— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 8, 2026
Sri Lanka Cricket (SLC) wishes to announce that public admission to the upcoming Test Series between Sri Lanka and India will be free of charge thus providing cricket fans with an excellent opportunity to… pic.twitter.com/Oy3wkDuHvT
മത്സരക്രമവും കാണികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 19 വരെ ഗാല്ലിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഈ മത്സരത്തിനായി ഗാല്ലിലെത്തുന്ന കാണികൾക്ക് ഗേറ്റ് നമ്പർ 4 വഴി തികച്ചും സൗജന്യമായി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനായി ഇരുടീമുകളും തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് മാറും. ആഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 27 വരെ കൊളംബോയിലെ സിംഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് മൈതാനത്താണ് രണ്ടാം മത്സരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാധകർക്ക് ഗേറ്റ് നമ്പർ 3, 4, 5, 7 എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ സൗജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ മാറ്റങ്ങള്
ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരമ്പര പുതിയൊരു തുടക്കം കൂടിയാണ്. മുൻ ഫീൽഡിങ് കോച്ച് ടി. ദിലീപ്, അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റയാൻ ടെൻ ഡോഷേറ്റ് എന്നിവരുടെ കരാർ നീട്ടിനൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബിസിസിഐ നിയമിച്ച പുതിയ ഫീൽഡിങ് കോച്ച് ശുഭദീപ് ഘോഷിന്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.
അവസാനമായി 2017-ലാണ് ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയത്. അന്ന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 3-0 ന് തൂത്തുവാരി ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഗാല്ലിൽ 304 റൺസിന്റെ വമ്പൻ വിജയത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ, കൊളംബോയിലും പല്ലെക്കലെയിലും ഇന്നിങ്സ് വിജയം നേടിക്കൊണ്ടാണ് അന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ചത്.
തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ശ്രീലങ്ക
മറുവശത്ത്, സ്വന്തം മണ്ണിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോട് ഏറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് പകരമായി ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ശ്രീലങ്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്നിങ്സിനും 216 റൺസിനും തകർന്ന ശ്രീലങ്ക, രണ്ടാം മത്സരം സമനിലയിലാക്കിയെങ്കിലും പരമ്പര 1-0 ന് കൈവിട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച് ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കാനാകും ലങ്കൻ പടയുടെ ശ്രമം.
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