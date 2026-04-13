ജയം മാത്രം ലക്ഷ്യം; തകർന്നടിഞ്ഞ ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഹൈദരാബാദ് ഇറങ്ങുന്നു; മുന്നിൽ മലപോലെ രാജസ്ഥാൻ
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ, മത്സര വിവരങ്ങൾ അറിയാം
Published : April 13, 2026 at 11:26 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടും. ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരമാണ് മത്സരം. പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരും ആറാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ ഈ മത്സരത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടീമെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ഓപ്പണർമാരായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും നൽകുന്ന തുടക്കം ടീമിന് വലിയ കരുത്താണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, 266.66 എന്ന അവിശ്വസനീയമായ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സൂര്യവംശിയാണ് ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാർക്ക് മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ബൗളിംഗിൽ 9 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ രവി ബിഷ്ണോയിയും മികച്ച ഫോമിലാണ്.
അതേസമയം നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സൺറൈസേഴ്സ് നിലവിൽ പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. കൊൽക്കത്തക്കെതിരെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ജയിക്കാനായത്. ബാറ്റിംഗിൽ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ (184 റൺസ്) പൊരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൗളിംഗ് നിരയുടെ നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനം മാനേജ്മെന്റിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലൂടെ സീസണിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനാകും ടീം ശ്രമിക്കുക.
നേർക്കുനേർ ചരിത്രം
കണക്കുകളിൽ ഹൈദരാബാദിനാണ് മേൽക്കൈ. ഇതുവരെ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ 12 തവണ സൺറൈസേഴ്സ് വിജയിച്ചപ്പോൾ 9 തവണയാണ് രാജസ്ഥാൻ ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഏക മത്സരത്തിൽ 44 റൺസിന് ഹൈദരാബാദ് വിജയിച്ചിരുന്നു.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ടും കാലാവസ്ഥയും
ബാറ്റർമാരുടെ സ്വർഗ്ഗമായ ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്നും റൺമഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്പിന്നർമാർക്ക് കനത്ത പ്രഹരം ലഭിക്കാറുള്ള ഇവിടെ പേസ് ബൗളർമാർക്കാകും ഇരു ടീമുകളും മുൻഗണന നൽകുക. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന 84 മത്സരങ്ങളിൽ 47 എണ്ണത്തിലും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്. കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഹൈദരാബാദിൽ 35 മുതൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് ഒട്ടും സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ പൂർണ്ണമായ മത്സരം കാണാൻ സാധിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോരാട്ടങ്ങൾ
ട്രാവിസ് ഹെഡ് vs സന്ദീപ് ശർമ്മ: സന്ദീപിനെതിരെ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ഹെഡ് പലപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. രണ്ട് തവണ സന്ദീപ് ഹെഡിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇഷാൻ കിഷൻ vs രവി ബിഷ്ണോയി: ബിഷ്ണോയിയുടെ സ്പിന്നിന് മുന്നിൽ ഇഷാൻ കിഷന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 89.5 മാത്രമാണ്. നാല് തവണയാണ് ബിഷ്ണോയി കിഷനെ വീഴ്ത്തിയത്.
മത്സരവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
- മത്സരം: സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്
- തീയതിയും സമയവും: ഏപ്രിൽ 12, തിങ്കളാഴ്ച | രാത്രി 7:30
- വേദി: രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയം, ഹൈദരാബാദ്
- തത്സമയം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ്, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ
ടീം സ്ക്വാഡുകൾ
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: ഇഷാൻ കിഷൻ (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, അഭിഷേക് ശർമ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, അനികേത് വർമ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, സലിൽ അറോറ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, ക്രെയ്ൻസ് ഫുലെത്ര, ബ്രൈഡൺ കാർസ്, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, ഓങ്കാർ തർമലേ, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട് , ശിവം മാവി, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഈഷാൻ മലിംഗ, ഡേവിഡ് പെയ്ൻ, ഹർഷ് ദുബെ, അമിത് കുമാർ, സീഷാൻ നിഷാദ്.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജൂറൽ, ഡോണോവൻ ഫെരേര, ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, രവി സിംഗ്, അമൻ പെരാല, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ശുഭം ദുബെ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ദാസുൻ ഷാനക, ആദം മിൽനെ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, കുൽദീപ് സെൻ, ക്വേന മഫാക്ക, നന്ദ്രേ ബർഗർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, സന്ദീപ് ശർമ്മ.
