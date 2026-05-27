ഇത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം... 16 പന്തിൽ 50 തികച്ച് സൂര്യവംശി; രാജസ്ഥാന് മിന്നും തുടക്കം, ജയിക്കുന്നവർക്ക് ക്വാളിഫയര്‍ 2

എലിമിനേറ്റര്‍ കടമ്പ മറികടക്കുന്നവർ ക്വാളിഫയർ 1ല്‍ ബെംഗളുരുവിനോട് തോറ്റ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 7:53 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ എലിമിനേറ്റർ 1ല്‍ രാജസ്ഥാൻ റോയല്‍സ് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടുന്നു. തോല്‍ക്കുന്ന ടീമുകള്‍ ടൂര്‍ണമെൻ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്താകും എന്നതുകൊണ്ട് ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും ഇന്ന് ജീവൻ-മരണ പോരാട്ടമാണ്.

ഐപിഎൽ ക്വാളിഫയർ 1ല്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ തരിപ്പണമാക്കിയ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു (ആർസിബി) ഇതിനകം തന്നെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എലിമിനേറ്റര്‍ കടമ്പ മറികടക്കുന്നവർ ക്വാളിഫയർ 1ല്‍ ബെംഗളുരുവിനോട് തോറ്റുവന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. ക്വാളിഫയര്‍ ജയിക്കുന്നവര്‍ മെയ് 31-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലില്‍ ആർസിബിയെ നേരിടും. ടോസ് നേടിയ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് രാജസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു. സൂര്യവംശി 16 പന്തിൽ 50 തികച്ചു.

എലിമിനേറ്റർ

പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിലാണ് എലിമിനേറ്റർ മത്സരം. തോൽക്കുന്ന ടീം ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകും, അതേസമയം വിജയിക്കുന്ന ടീം ഫൈനലിലെത്താൻ ക്വാളിഫയർ 2 എന്ന മറ്റൊരു കടമ്പ മറികടക്കണം. അതിനാൽ, ഇന്നത്തെ മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും നിർണായകമാണ്.

ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാംപ്യൻമാര്‍ രണ്ടാമത്തെ കിരീടത്തിനായി

ഐപിഎല്ലിൻ്റെ പ്രഥമ സീസണിലെ ചാംപ്യൻമാരായ രാജസ്ഥാന് ഇത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്ന സഞ്ചു സാംസൺ ചെന്നൈയില്‍ പോയതോടെ ഇല്ലാതാകുമെന്നു കരുതിയ ടീമിൻ്റെ മുന്നേറ്റം റിയാൻ പരാഗിൻ്റെ കീഴില്‍ ഇപ്പോള്‍ എലിമിനേറ്റര്‍ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പാറ്റ് കമ്മിൻസിൻ്റെ കീഴില്‍ മികച്ച ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് രണ്ടാമത്തെ ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ കിരീടം നേടിയവരാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു സീസണുകളിലായി വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് നടത്തുന്ന മുൻനിര ടീമിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണെങ്കിലസും ദുര്‍ബലമായ ബോളിങ് ആണ് കിരീടത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിര്‍ത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഈ സീസണില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം. ബോളിങ്ങുകൂടി കരുത്താരകജിച്ച് സന്തുലിതമായി മാറിയ ടീം ഇത്തവണ കിരീടത്തില്‍ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷീക്കുന്നില്ല.

ഈ സീസണിലെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ രണ്ടുതവണ തോൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 പോയിൻ്റുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നയിക്കുന്ന ടീം പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ നിർണായക വിജയത്തോടെ പ്ലേഓഫ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 14 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ എട്ട് വിജയങ്ങൾ നേടി 16 പോയിൻ്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

നേർക്കുനേർ

രണ്ടു ടീമുകളും തമ്മില്‍ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ഹൈദരാബാദിന് കാര്യമായ മുൻതൂക്കമുണ്ട്. ഇതുവരെ തമ്മിൽ കളിച്ച 23 മത്സരങ്ങളില്‍ 14 എണ്ണം ഹൈദരാബാദ് വിജയിച്ചു. രാജസ്ഥാന് 9 എണ്ണം മാത്രമേ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ സീസണിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഹൈദരാബാദ് രാജസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.

പ്ലെയിങ് 11

എസ്ആർഎച്ച്: ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസെൻ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, അഭിഷേക് ശർമ, ഹർഷ് ദുബെ, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ മലിംഗ, പ്രഫുൽ, സാഖിബ് ഹുസൈൻ, ശിവാങ് കുമാർ, ക്രെയിൻസ് ഫുലെത്ര.

ആർആർ: റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഡൊനോവൻ ഫെരേര, ബ്രിജേഷ് ശർമ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ദസുൻ ഷനക, നന്ദ്രെ ബർഗർ, യാഷ് പുഞ്ച.

