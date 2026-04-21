വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓറഞ്ച് ആർമി; തിരിച്ചുവരവിനായി അക്സറും സംഘവും ഇന്ന് കളത്തില്
ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം, സൺറൈസേഴ്സ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും.
Published : April 21, 2026 at 2:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും. ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. സീസണിൽ ഇതുവരെ സമ്മിശ്ര പ്രകടനമാണ് ഹൈദരാബാദ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുകളുമായി പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം ഇപ്പോൾ.
ആർ.സി.ബിക്കെതിരായ തോൽവിയോടെ സീസൺ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കെ.കെ.ആറിനെതിരെ ജയിച്ച് അവർ തിരിച്ചുവന്നു. പിന്നീട് ലക്നൗവിനോടും പഞ്ചാബിനോടും തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും, അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മികച്ച ഫോമിലാണ് ഹൈദരാബാദ്.
വിശ്വാസത്തോടെ ഡൽഹി
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് ഗംഭീരമായി തുടങ്ങിയ ഡൽഹിക്ക് പിന്നീട് തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡേവിഡ് മില്ലറുടെ തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ ആർ.സി.ബിയെ തോൽപ്പിച്ച് ഡൽഹി വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് അവർ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
മുഖാമുഖം പോരാട്ടം
ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ട ചരിത്രം ആവേശകരമാണ്. ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ 26 മത്സരങ്ങളിൽ 13 എണ്ണത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ജയിച്ചപ്പോൾ 12 മത്സരങ്ങളിൽ ഡൽഹി വിജയിച്ചു. ഒരു മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഡൽഹി ജയിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. 2025 ലെ ഇവരുടെ അവസാന മത്സരം ടൈയിലാണ് കലാശിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദിലെ പിച്ച് പൊതുവെ ബൗളർമാരെ തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നടന്ന 86 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോർ 166 ആണ്. ഇതിൽ 36 തവണ ടീം സ്കോർ 150-ന് താഴെയായിരുന്നു. രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് നേരിയ മുൻതൂക്കമുണ്ട് (47 ജയം). എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി സ്കോർ 230 ആണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടം:
ഹൈദരാബാദിന്റെ വെടിക്കെട്ട് താരം അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഡൽഹിയുടെ സ്പിന്നർ അക്സര് പട്ടേലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകും. എട്ട് പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് തവണ അക്സർ അഭിഷേകിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ അക്സറിനെ ഡൽഹി പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മത്സരക്രമം:
- സമയം: ഏപ്രിൽ 21, രാത്രി 7:30pm
- വേദി: രാജീവ് ഗാന്ധി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഹൈദരാബാദ്.
- തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
ടീം അംഗങ്ങൾ :
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഇഷാൻ കിഷൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, സലിൽ അറോറ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അനി കേത് വർമ്മ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷ് ദുബെ, ശിവാംഗ് കുമാർ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, ഈഷാൻ മലിംഗ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, ശിവം മാവി, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ട്, കാമിന്ദു മെൻഡിസ്, സീഷാൻ അൻസാരി, ദിൽഷൻ മധുശങ്ക, ക്രയിൻസ് ഫുലേത്ര, ഓംകാർ ടർമലേ, അമിത് കുമാർ, ജെറാൾഡ് കോട്സീ.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: പതും നിസ്സങ്ക, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സമീർ റിസ്വി, ഡേവിഡ് മില്ലർ, അക്സർ പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഔഖിബ് നബി ദാർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ടി. നടരാജൻ, മുകേഷ് കുമാർ, വിപ്രാജ് നിഗം, അശുതോഷ് ശർമ്മ, കരുൺ നായർ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, നിതീഷ് റാണ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, കൈൽ ജാമിസൺ, അജയ് ജാദവ് മണ്ഡൽ, പൃഥ്വി ഷാ, ത്രിപുരന വിജയ്, അഭിഷേക് പോറെൽ, സാഹിൽ പരഖ്, മാധവ് തിവാരി.
