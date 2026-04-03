അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന് നടപടി

ഐപിഎൽ 2026: അച്ചടക്ക ലംഘനത്തില്‍ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് പിഴയും ഡിമെറിറ്റ് പോയിന്‍റും.

Published : April 3, 2026 at 5:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ഓൾറൗണ്ടർ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് പിഴ ശിക്ഷ. മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനമാണ് താരത്തിന് പിഴയായി വിധിച്ചത്. കൂടാതെ, താരത്തിന്‍റെ അച്ചടക്ക റെക്കോർഡിൽ ഒരു ഡിമെറിറ്റ് പോയിന്‍റും ചേർത്തു.

ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.3 പ്രകാരമുള്ള ലംഘനമാണ് അഭിഷേക് നടത്തിയത്. മൈക്രോഫോണിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ കാണികൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. സ്വന്തം പ്രകടനത്തിലോ നിർഭാഗ്യത്തിലോ ഉള്ള നിരാശയിൽ സ്വയം ശപിക്കുന്നതോ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഇതിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരും. ഈ ലെവൽ 1 കുറ്റം അഭിഷേക് സമ്മതിക്കുകയും മാച്ച് റഫറിയുടെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലെവൽ 1 ലംഘനങ്ങളിൽ മാച്ച് റഫറിയുടെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമം.

ചരിത്ര നേട്ടവുമായി അഭിഷേക്

അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലേക്കാണ് അഭിഷേക് തിരിച്ചെത്തിയത്. വെറും 21 പന്തിൽ നിന്ന് 4 സിക്സറുകളും 4 ഫോറുകളും ഉൾപ്പെടെ 48 റൺസ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടി. ഇതോടെ ഹൈദരാബാദിനായി ഐപിഎല്ലിൽ 100 സിക്‌സറുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി.

ഹൈദരാബാദിന് വമ്പൻ ജയം

ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്തയെ 65 റൺസിനാണ് ഹൈദരാബാദ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത എസ്ആർഎച്ച് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 226 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കൊൽക്കത്തയെ 161 റൺസിന് പുറത്താക്കി ഹൈദരാബാദ് സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം കുറിച്ചു. അഭിഷേക് ശർമ്മയും (21 പന്തിൽ 48), ട്രാവിസ് ഹെഡും (21 പന്തിൽ 46) നൽകിയ മിന്നും തുടക്കമാണ് ഹൈദരാബാദിന് അടിത്തറയായത്.

വെറും അഞ്ച് ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 82 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. പിന്നാലെ ക്ലാസന്‍റെ പ്രകടനമാണ് ഹൈദരാബാദിനെ 200 കടത്തിയത്. 52 റൺസ് നേടിയ ക്ലാസൻ ഇന്നിംഗ്സിന്‍റ നട്ടെല്ലായി. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (39) ക്ലാസന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർത്ത 82 റൺസ് ഹൈദരാബാദ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നായി മാറി. കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഈ സീസണിൽ ഒരു ടോട്ടൽ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായും ഇതോടെ ഹൈദരാബാദ് മാറി.

