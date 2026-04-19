സിഎസ്കെയെ വീഴ്ത്തി ഹൈദരാബാദ്; ഈഷാൻ മലിംഗയ്ക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്, സഞ്ജുവിന് നിരാശ
മലിംഗക്കരുത്തിൽ ചെന്നൈയെ തളച്ച് ഹൈദരാബാദ്, ആർസിബിക്കെതിരെ ഡൽഹിക്കും ജയം
Published : April 19, 2026 at 12:11 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 10 റൺസിനാണ് ഹൈദരാബാദ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഹൈദരാബാദ് ഉയർത്തിയ 195 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ചെന്നൈയ്ക്ക് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 184 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഈഷാൻ മലിംഗയാണ് ചെന്നൈയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ സൺറൈസേഴ്സിനു ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനും നൽകിയ തകർപ്പൻ അടിത്തറയാണ് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. മാത്യു ഷോർട്ട് എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിൽ 25 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ അഭിഷേക് ശർമ വെറും 22 പന്തിൽ നിന്ന് 59 റൺസെടുത്തു. പിന്നീട് എത്തിയ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനും (39 പന്തിൽ 59) ബാറ്റിംഗ് വിരുന്ന് തുടർന്നതോടെ ഹൈദരാബാദ് കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, അവസാന ഓവറുകളിൽ ചെന്നൈ ബൗളർമാർ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. ചെന്നൈയ്ക്കായി ജാമി ഓവർട്ടണും അൻഷുൽ കംബോജും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
A dependable 5⃣9⃣(39) 🔥
സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തി; മലിംഗയുടെ പന്തുകളിൽ ചെന്നൈ പതറി
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ സൂപ്പർ താരം സഞ്ജു സാംസണെ (7) പുറത്താക്കി നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി ഹൈദരാബാദിന് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ആയുഷ് മാത്രെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിലൂടെ (13 പന്തിൽ 30) ചെന്നൈയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് താരത്തിന് കളം വിടേണ്ടി വന്നത് ചെന്നൈയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
നായകൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (19), സർഫറാസ് ഖാൻ (25), മാത്യു ഷോർട്ട് (34) എന്നിവർക്ക് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും വലിയ സ്കോറുകളിലേക്ക് മാറാൻ മലിംഗ അനുവദിച്ചില്ല. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മലിംഗ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ചെന്നൈയുടെ റൺ റേറ്റ് താഴ്ന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ ശിവം ദുബെയും ജാമി ഓവർട്ടണും ആഞ്ഞുശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാർ വിജയം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.
ആർസിബിക്കെതിരെ ഡൽഹിക്ക് അവിശ്വസനീയ വിജയം!
ആരാധകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ പോരാട്ടത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 'കില്ലർ' മില്ലറുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ് ഡൽഹിക്ക് അവിശ്വസനീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 15 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ രണ്ട് കൂറ്റൻ സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറുമടക്കം റോമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിനെ നിലംപരിശാക്കിയാണ് മില്ലർ ഡൽഹിയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബെംഗളൂരു നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 175/8 എന്ന സ്കോറാണ് ഉയർത്തിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഡൽഹിയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ സ്വിംഗിന് മുന്നിൽ പതും നിസങ്ക, കരുൺ നായർ, സമീർ റിസ്വി എന്നിവർ വീണതോടെ ഡൽഹി 18/3 എന്ന നിലയിൽ പതറി. എന്നാൽ കെ.എൽ രാഹുലും (57) ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സും (പുറത്താകാതെ 60) ചേർന്ന് ഡൽഹിയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. 30 പന്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ചു.
രാഹുലിന് ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ നായകൻ അക്സര് പട്ടേൽ (26) മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും പരിക്ക് മൂലം താരത്തിന് കളം വിടേണ്ടി വന്നു. അവസാന മൂന്ന് ഓവറിൽ 37 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ കളി ആർസിബിയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളിൽ സിംഗിളുകൾ മാത്രം വഴങ്ങിയ ഷെപ്പേർഡിനെ മൂന്നാം പന്തിലും നാലാം പന്തിലും സിക്സറിന് പറത്തി മില്ലർ കളി മാറ്റി. അഞ്ചാം പന്തിൽ ഫോർ കൂടി നേടിയതോടെ ഒരു പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ ഡൽഹി വിജയം ആഘോഷിച്ചു.
