2026 ജൂണില്‍ ലോകകപ്പ്, പിന്നാലെ മെസ്സിയുടെ വിരമിക്കല്‍ സൂചനയും..! വല്ലതും നടക്കുമോയെന്ന് ആരാധകര്‍

ലയണല്‍ മെസ്സിയും അര്‍ജന്‍റീന ടീമും നവംബറില്‍ കേരളത്തില്‍ കളിക്കാനെത്തില്ലെന്ന് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Argentina team
Argentina team will not travel to Kerala in November (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
മെസ്സിപ്പടയെ അടുത്ത ഫിഫ വിന്‍ഡോയില്‍ കേരളത്തില്‍ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സ്‌പോണ്‍സര്‍ അറിയിച്ചതോടെ അത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവുമായി ആരാധകര്‍. ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ടീം മറ്റൊരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിനായി തയ്യാറായേക്കില്ല. 2026 ജൂണ്‍ 11 മുതല്‍ ജൂലായ് 19 വരെയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ്. ഇതോടെ മാര്‍ച്ചിലെ വിന്‍ഡോയില്‍ ടീമിനെ കേരളത്തിലേക്കെത്തിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല. ലോകകപ്പോടെ മെസ്സി വിരമിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ പിന്നെ താരത്തെ എങ്ങനെ ടീമിനൊപ്പം കേരളത്തിലെത്തിക്കാകുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

നവംബറിലെ വിൻഡോയിൽ കേരളത്തിലേക്കില്ലെന്ന് എഎഫ്‌എയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനു പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ മത്സരം മാറ്റിവെച്ചത് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫിഫാ അനുമതി ലഭിക്കുവാനുള്ള കാലതാമസം പരിഗണിച്ച് നവംബർ വിൻഡോയിലെ കളി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ എ.എഫ്.എയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ധാരണയായെന്നും, അടുത്ത വിന്‍ഡോയില്‍ കേരളത്തില്‍ കളിക്കുമെന്നാണ് വിശദീകരണം, പ്രഖ്യാപനം ഉടനെയെന്നുമാണ് സ്‌പോണ്‍സര്‍ പറയുന്നത്.

Anto Augustine
ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിന്‍റെ എഫ്‌ബി പോസ്റ്റ് (Anto Augustine's post)

നവംബറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പര്യടനം നടക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അര്‍ജന്‍റീനിയന്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നപ്പോഴെല്ലാം സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ അത് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ലുവാണ്ടയിൽ അംഗോളയ്‌ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കിയെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. നവംബറിലെ സൗഹൃദമത്സരം സാധ്യമാക്കാനെല്ലാം ചെയ്‌തു. ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചു, സ്റ്റേഡിയവും ഹോട്ടലും സന്ദർശിച്ചു. പക്ഷേ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായെന്ന് എഎഫ്എ പ്രതിനിധിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ലാ നാസിയോൺ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ലോകകപ്പ് വിജയിച്ച അര്‍ജന്‍റീന ടീം നവംബറിൽ കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്‍റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ എ.എഫ്.എ പ്രതിനിധി ഹെക്ടർ ഡാനിയേൽ കാബ്രേര സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നവീകരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ ടീം എത്തില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ നിരാശയിലായി മെസ്സി പ്രേമികള്‍.

'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ'

അതേസമയം 'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ' യുടെ ഭാഗമായി ലയണൽ മെസി ഡിസംബറില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇന്ത്യയെയും ആരാധകരെയും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് മെസി നേരത്തെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മികച്ച ആരാധകരാണ് അവിടെയുള്ളതെന്നും വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ എത്താനും ആരാധകരെ കാണാനും കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതികരണം. ഡിസംബര്‍ 12ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തുന്ന മെസി 13ന് അഹമ്മദാബാദ്, 14ന് മുംബൈ, 15ന് ഡൽഹി നഗരങ്ങളിലെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

