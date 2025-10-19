ETV Bharat / sports

തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്‌ബോൾ മിശിഹയും അർജൻ്റീന ഫുട്‌ബോൾ ടീമും കേരളത്തിൽ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ നിർണായക വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിവി ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിങ് കോര്‍പറേഷൻ എം ഡിയും സ്‌പോൺസറുമായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ. കൊച്ചിയിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർജൻ്റീന-ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ(എഎഫ്‌സി) പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയതായി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ഫെഡറേഷൻ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സൗദിയിൽ നടന്ന കോൺഫെഡറേഷൻ യോഗത്തിൽ എഎഫ്‌സി അധ്യക്ഷനും ബഹ്റൈൻ രാജകുമാരനുമായ ഷെയ്ക്ക് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫ പങ്കെടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ഫിഫയുടെ ഉപ അധ്യക്ഷനുമാണ്.

ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ പങ്കുവച്ച പോസ്‌റ്റില്‍ നിന്നും (Fb@Anto Augustine)

ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ ആൻ്റർ ഐസക്, ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷന്മാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ കുറിച്ചു. ഫിഫയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അനുമതികൾക്കായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും സമയം കുറവാണങ്കിലും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് എഎഫ്‌സി അറിയിച്ചതായി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരം നടത്തുന്നതിൽ അവര്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. ഈ മത്സരം ഏഷ്യയിലെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളർച്ചക്ക് സഹായമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ കുറിച്ചു. അതേസമയം, ലയണൽ മെസി ഉൾപ്പെടുന്ന അർജൻ്റീന ഫുട്‌ബോൾ ടീം നവംബറിൽ കേരളം സന്ദർശിക്കില്ലെന്ന വാർത്തയും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതായാണ് സ്‌പാനിഷ്‌ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. മത്സരം നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം സംബന്ധിച്ചും സന്ദർശനം അടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്ക് പുഃനക്രമീകരിക്കുമെന്നും അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

2025 ഡിസംബർ 13നാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം മെസി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയെയും ആരാധകരെയും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും മെസി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 12ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തുന്ന മെസി 13 ന് അഹമ്മദാബാദ്, 14 ന് മുംബൈ, 15ന് ഡൽഹി നഗരങ്ങളിലെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ കേരളാ സന്ദര്‍ശനത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നില്ല.

ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന മെസി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു. മെസിയുടെ കൂടെ ഇന്‍റര്‍ മിയാമി ടീം അംഗങ്ങളായ റോഡ്രിഗോ ഡീ പോള്‍, ലൂയി സുവാരസ്, ജോര്‍ഡി ആല്‍ബ, സെര്‍ജിയോ ബുസ്‌കെറ്റ്സ് എന്നിവരും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.

