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ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകൾ പൂട്ടിക്കെട്ടുന്നു, ഫെഡറേഷൻ ബ്രസീലിന് കോടികൾ ഒഴുക്കുന്നു; തുറന്നടിച്ച് ബൂട്ടിയ!

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ, എന്നിട്ടും ബ്രസീലിനായി കോടികളുടെ ധൂർത്ത്; എഐഎഫ്എഫിന്‍റെ വൻ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ.

Baichung Bhutia
File Photo: Baichung Bhutia (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 3:05 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബുകൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ബ്രസീലിനെതിരായ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിനായി 50-70 കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കാനുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്‍റെ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ. ഈ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിനായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടക്കുന്ന ഫിഫ ആസിയാൻ കപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത് ഒട്ടും ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ബ്രസീലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'50-70 കോടി നൽകാൻ ഇത് ശരിയായ സമയമല്ല' ബൂട്ടിയ

"ബ്രസീൽ സൗജന്യമായി വന്ന് കളിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. എന്നാൽ ഇതിനായി 50 മുതൽ 70 കോടി രൂപ വരെ എഐഎഫ്എഫ് മുടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടും അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകൾ ഓരോന്നായി പൂട്ടിപ്പോവുകയും ഐ-ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ എൻട്രി ഫീസ് അടക്കാൻ പോലും കഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക ധൂർത്തടിക്കുന്നത്?" പിടിഐ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് സംസാരിക്കവെ ബൂട്ടിയ ചോദിച്ചു. എഐഎഫ്എഫ് പ്രസിഡന്‍റ് കല്യാൺ ചൗബേ സർക്കാരിനെയും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെയും പൂർണ്ണമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ബൂട്ടിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോൾ തകർച്ചയിൽ

ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോൾ വലിയ ഭരണ-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ വിവാദം. എഐഎഫ്എഫും എഫ്എസ്ഡിഎല്ലും തമ്മിലുള്ള ഐഎസ്എൽ കരാർ അവസാനിക്കാറായതും വലിയ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് വൈകിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഐഎസ്എൽ സീസൺ ചുരുങ്ങിയ ഫോർമാറ്റിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ തങ്ങളുടെ ജംഷഡ്‌പൂര്‍ എഫ്‌സിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വെറും 100 രൂപയുടെ പ്രതീകാത്മക തുകയ്ക്ക് ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്‌സിനു കൈമാറി ഒഴിഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

വിലപ്പെട്ട ടൂർണമെന്‍റ് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി

സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെയുള്ള ഫിഫ വിൻഡോയിലാണ് ആസിയാൻ കപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ 1 ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദ്യം സമ്മതിച്ചതുമാണ്. എന്നാൽ കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബ്രസീൽ മത്സരത്തിന്‍റെ തീയതിയുമായി ഒത്തുപോകാത്തതിനാലാണ് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത്.

രണ്ടോ നാലോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്ന, ഫിഫ അംഗീകരിച്ച ഒരു മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്‍റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി വെറുമൊരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ബൂട്ടിയ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.

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ഐഎസ്എൽ
INDIA VS BRAZIL

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