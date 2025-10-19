176.5 kmph...!! ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സ്റ്റാര്ക്കിൻ്റെ ബൗളിങ് സ്പീഡ് വൈറല്, കണ്ണുതള്ളി ആരാധകര്, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്...
പെര്ത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തില് സ്റ്റാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സ്പീഡ് ക്ലോക്കില് 176.5 കിലോമീറ്റർ വേഗത രേഖപ്പെടുത്തി. വൻ ട്വിസ്റ്റ്
Published : October 19, 2025 at 1:36 PM IST
പെര്ത്ത്: ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന പരമ്പയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് വൈറലായി ഓസീസ് താരം മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്കിൻ്റെ ബൗളിങ്. മത്സരത്തില് ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കങ്കാരുപ്പടയുടെ ആദ്യ ബോള് തന്നെ വാര്ത്തകളില് ഇടംപിടിച്ചു. ഇടംകയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര് മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്കായിരുന്നു ആദ്യ ഓവര് എറിയാൻ എത്തിയത്. രോഹിത് ശർമയായിരുന്നു ക്രീസില്, സ്റ്റാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സ്പീഡ് ക്ലോക്കില് 176.5 കിലോമീറ്റർ വേഗത രേഖപ്പെടുത്തി.
ആരാധകരെല്ലാം അമ്പരന്ന് ഒന്നടങ്കം കണ്ണുതള്ളിയ നിമിഷം, സംഭവം യാഥാര്ഥ്യമെങ്കില് ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബൗളിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല്, സാങ്കേതിക തകരാര് മൂലമാണ് 176.5 kmph രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സ്ക്രീനില് തെളിഞ്ഞപ്പോള് ആരാധകരുടെ മുഖത്ത് ചിരിപടര്ത്തി. നിലവില് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പന്ത് മണിക്കൂറിൽ 161.3 കിലോമീറ്ററാണ്, 2003 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ മുൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷോയിബ് അക്തറാണ് ഈ റെക്കോഡിട്ടത്.
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പെര്ത്തിലെ ഏകദിനത്തില് സ്റ്റാര്ക്കിൻ്റെ ആദ്യ പന്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയ വേഗത ഷോയിബ് അക്തറിൻ്റെ റെക്കോഡ് മറികടന്നെന്നും ഒരുവേള ആരാധകരും ചിന്തിച്ചു. ഏതായാലും സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്. ആരാധകരുടെ ചൂടേറിയ ചര്ച്ചയും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
പെര്ത്തില് മഴ, മത്സരം നിര്ത്തിവച്ചു, തകര്ന്നടിഞ്ഞ് മുൻനിര
അതേസമയം, മഴമൂലം ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന പരമ്പയിലെ ആദ്യ മത്സരം നിര്ത്തിവച്ചു. നിലവില് ഓവറുകള് വെട്ടിക്കുറച്ചു. 32 ഓവര് വീതമുള്ള മത്സരമായാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത്. നിലവില് 16.4 ഓവറില് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 52 റണ്സെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. മുൻനിര ബാറ്റര്മാരെല്ലാം തകര്ന്നടിഞ്ഞു. 8 പന്തില് പൂജ്യത്തിന് കോഹ്ലിയെ സ്റ്റാര്ക്ക് വീഴ്ത്തി. 14 പന്തില് എട്ട് റണ്സെടുക്കാനെ രോഹിത്തിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first in the 1st #AUSvIND ODI.— BCCI (@BCCI) October 19, 2025
Updates ▶️ https://t.co/O1RsjJTHhM pic.twitter.com/oYYMJEFgp1
18 പന്തില് 10 റണ്സെടുത്ത ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും 24 പന്തില് 11 റണ്സെടുത്ത ശ്രേയസ് അയ്യരും പുറത്തായി. ഓസീസിന് വേണ്ടി 5 ഓവർ സ്പെല്ലിൽ 5-1-20-1 എന്ന റെക്കോഡുമായി മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഹേസല്വുഡ് രണ്ട് വിക്കറ്റും നഥാൻ എല്ലിസ് ഒരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി ഓസീസിനായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
