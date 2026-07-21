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ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് രാജകീയ വരവേൽപ്പ്; ലോകകിരീടവുമായി മാഡ്രിഡ് ഇളക്കിമറിച്ച് സ്‌പാനിഷ് പട

സ്‌പാനിഷ് തെരുവുകളിൽ ആവേശക്കടൽ; ലോകകിരീടവുമായി മടങ്ങിയെത്തിയ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് രാജകീയ വരവേൽപ്പ്.

Nearly 2 million celebrate Spain's World Cup triumph in Madrid
Nearly 2 million celebrate Spain's World Cup triumph in Madrid (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 1:23 PM IST

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മാഡ്രിഡ്: അർജന്‍റീനയെ വീഴ്ത്തി രണ്ടാം തവണയും ലോകകിരീടം ചൂടിയ സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ടീമിന് ജന്മനാട്ടിൽ ഗംഭീര വരവേൽപ്പ്. മാഡ്രിഡിൽ നടന്ന ആവേശോജ്ജ്വലമായ വിജയാഘോഷങ്ങളിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആരാധകരാണ് പങ്കെടുത്തത്. നഗരമധ്യത്തിലൂടെ താരങ്ങള്‍ സഞ്ചരിച്ച തുറന്ന ബസ് പര്യടനത്തിന് ശേഷം, നഗരത്തിലെ പ്രധാന അടയാളമായ പ്ലാസ ഡി സിബെലെസ് ചത്വരത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത്.

ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം മാഡ്രിഡിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ടീമിന് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി ഫൈനൽ മത്സരം കണ്ടിരുന്ന ഫിലിപ്പ് ആറാമൻ രാജാവും പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസും ചേർന്ന് ടീമിനായി സ്വീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. ചടങ്ങിൽ സ്‌പാനിഷ് ടീമിന്‍റെ ഒത്തൊരുമയെയും ഐക്യത്തെയും രാജാവ് പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.

Spain's World Cup Heroes
Spain's World Cup Heroes Welcome By Royal Family and 2 Million Fans in Madrid (getty)

തെരുവുകളിൽ 18 ലക്ഷം ആരാധകർ

സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ മോൺക്ലോവ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കളിക്കാർ തുറന്ന ബസിലേക്ക് കയറി യാത്ര തിരിച്ചു. മാഡ്രിഡിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങളിലൂടെ ബസ് നീങ്ങിയപ്പോൾ, തെരുവുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം 1.8 മില്യൺ (18 ലക്ഷം) ആരാധകരാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ അണിനിരന്നത്.

രാത്രി 10 മണിയോടെ ബസ് പ്ലാസ ഡി സിബെലെസിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു 120,000 (ഒന്നര ലക്ഷത്തിനടുത്ത്) ആരാധകർ കളിക്കാരെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സ്‌പാനിഷ് പോപ്പ് താരങ്ങളുടെ സംഗീത പ്രകടനങ്ങളോടെയാണ് ആരാധകർ അതുവരെ സമയം ചിലവഴിച്ചത്.

കടുത്ത ചൂടിലും ആവേശം ചോരാതെ ആഘോഷം

മാഡ്രിഡിൽ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലുള്ള കടുത്ത ചൂടായിരുന്നിട്ടും ആരാധകരുടെ ആവേശം ഒട്ടും ചോർന്നില്ല. കളിക്കാർ ഓരോരുത്തരായി മാറിമാറി ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം ആർത്തുവിളിച്ചു. കടുത്ത ചൂടിനെ അവഗണിച്ചും ആരാധകർ കളിക്കാർക്കൊപ്പം പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും അർധരാത്രി വരെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മാർക്ക് കുക്കറെല്ല ഡ്രംസ് വായിച്ചത് ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമായി മാറി.

ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലെ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തം

അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ മാറ്റു കുറച്ചു. സിയുഡാഡ് റോഡ്രിഗോ എന്ന നഗരത്തിൽ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പൊതുസ്ഥലത്തെ ഫൗണ്ടന്‍റെ (അരുവി) ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീണ് 13 വയസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ബാഴ്‌സലോണയിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പരിക്കേറ്റ മുപ്പതോളം പേർക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകേണ്ടതായും വന്നു.

അധികസമയത്തെ പോരാട്ടവും ടോറസിന്‍റെ വിജയഗോളും

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ടു. ഒടുവിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിലാണ് സ്പെയിൻ അർജന്‍റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.

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TAGGED:

FIFA 2026
SPAIN VICTORY PARADE 2026
FIFA WORLD CUP 2026
MADRID WORLD CUP CELEBRATION
SPAIN WORLD CUP CELEBRATION

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