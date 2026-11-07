ബാഴ്സലോണ താരങ്ങളുടെ പരിക്ക്: നേഷൻസ് ലീഗ് സ്പെയിൻ ടീമിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി
പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ സ്പെയിൻ; ബാഴ്സലോണ ത്രയത്തിന് പകരം പുതിയ താരങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ.
Published : November 7, 2026 at 2:58 PM IST
മാഡ്രിഡ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള സ്പാനിഷ് ടീമിനെ കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെക് റിപ്പബ്ലിക്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള നിർണായക മത്സരങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച 27 അംഗ ടീമിൽ, പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ എഫ്സി ബാഴ്സലോണയുടെ മൂന്ന് മുൻനിര കളിക്കാരുടെ പരിക്കാണ് നിലവിൽ സ്പെയിന് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇതിനകം തന്നെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ക്രൊയേഷ്യയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം.
മാംസപേശികൾക്കേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ബാഴ്സലോണ ത്രയങ്ങളായ എറിക് ഗാർസിയ, ഡാനി ഒൽമോ, റോഡ്രി ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവർക്ക് ടീമിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോച്ച് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നത്. റയൽ ബെറ്റിസ് ഗോൾകീപ്പർ അൽവാരോ വാലെസ്, മിഡ്ഫീൽഡർ മാർക്ക് റോക്ക, കോമോ ഡിഫൻഡർ ജാക്കോബോ റാമോൺ എന്നിവർക്ക് ആദ്യമായി സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വിളി വന്നപ്പോൾ, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ പാബ്ലോ ബാരിയോസ്, റയൽ സോസിഡാഡിന്റെ വിംഗർ ആൻഡർ ബാരെനെക്സിയ എന്നിവരെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. നാല് ഗോൾകീപ്പർമാർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ സ്ക്വാഡ്.
Convocatoria de la @SEFutbol para enfrentarse a República Checa e Inglaterra. 👥 Estos son los 27 jugadores: https://t.co/1feBcfoccw #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/bkDZjp9l94— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026
"ജാക്കോബോ നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്, അണ്ടർ-21 ടീമിനായും അദ്ദേഹം നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സീനിയർ ടീമിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്," വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോച്ച് പറഞ്ഞു. ഗോൾകീപ്പർ വാലെസിനെ ലാസ് പാൽമാസിൽ കളിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ദേശീയ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനാണെന്നും കോച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നവംബർ 12, 15 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച കോച്ച്, ഇവ രണ്ടും തങ്ങൾക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണെന്നും കളിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ പൂർണ്ണമായി മാനിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ റോഡ്രിക്ക് പകരം മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡി, മാർക്ക് റോക്ക എന്നിവരിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും, ആഴ്സണലിൽ സമയം കുറവായതിനാൽ സുബിമെൻഡി പൂർണ്ണ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സ്പെയിൻ സ്ക്വാഡ്
- ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഉനായ് സിമോൺ, ഡേവിഡ് റായ, ജോവാൻ ഗാർസിയ, അൽവാരോ വാലെസ്.
- ഡിഫൻഡർമാർ: പെഡ്രോ പോറോ, മാർക്ക് പുബിൽ, അയ്മെറിക്, മാർക്ക് കുബാർസി, ഡീൻ ഹുയിസെൻ, ജാക്കോബോ റാമോൺ, മാർക്ക് കുക്റെകല്ല, അലക്സ് ഗ്രിമാൽഡോ.
- മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡി, ഫാബിയൻ റൂയിസ്, പെഡ്രി, മൈക്കൽ മെറീനോ, ഫെർമിൻ ലോപ്പസ്, പാബ്ലോ ബാരിയോസ്, മാർക്ക് റോക്ക, അലക്സ് ബെയ്ന.
- ഫോർവേഡുകൾ: ലാമിൻ യമാൽ, നിക്കോ വില്യംസ്, യെറെമി പിനോ, മൈക്കൽ ഒയാർസബാൽ, ഫെറാൻ ടോറസ്, ആൻഡർ ബാരെനെക്സിയ, റോബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ്.
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