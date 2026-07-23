തന്നെ തള്ളിയിട്ടവനെ വെറുതെ വിടണം! പരേഡെസിന് ഫിഫ വിലക്കേർപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഗാവി
ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ കൈയാങ്കളി: പരേഡെസിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സ്പാനിഷ് താരം ഗാവി.
Published : July 23, 2026 at 10:41 AM IST
മാഡ്രിഡ്: ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ നാടകീയമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ അർജന്റീനന് മിഡ്ഫീൽഡർ ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസിന് ഫിഫ വിലക്കേർപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സ്പാനിഷ് യുവതാരം ഗാവി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ കീഴടക്കി സ്പെയിൻ ലോകകിരീടം ചൂടിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മൈതാനത്ത് ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ വൻ കൈയാങ്കളിയുണ്ടായത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഫിഫ ഇതിനകം തന്നെ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരേഡെസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് സ്പാനിഷ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനായ 'കഡേനാ കോപ്പ'യ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗാവി വ്യക്തമാക്കി.
'ഇതെല്ലാം ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഗം'
"പരേഡെസിനെ വിലക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല," ബാഴ്സലോണയുടെ 21 കാരനായ മിഡ്ഫീൽഡർ ഗാവി പറഞ്ഞു. "കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാതൃകയല്ല ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഫുട്ബോളിന് അങ്ങനെയൊരു വശവുമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കടുപ്പമേറിയതും കായികബലവുമുള്ള ഒന്നുമാണിത്. മത്സരത്തിനിടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും യുക്തിപരം. കളി അവിടെ കഴിഞ്ഞു, ആത്യന്തികമായി ഇതെല്ലാം ഫുട്ബോളിന്റെ മാത്രം ഭാഗമാണ്," തനിക്കെതിരെയും മൈതാനത്ത് അക്രമം കാട്ടിയ അർജന്റീനൻ താരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഗാവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:— Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026
💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”
👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”
📹… pic.twitter.com/ZaSrjPUmQm
കിരീട തിളക്കം കെടുത്തിയ ഫൈനൽ സംഘർഷം
അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ട തകർപ്പൻ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്പാനിഷ് താരങ്ങൾ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധ താരം നഹുവേൽ മൊളീന സ്പാനിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ റോഡ്രിയെ വയറ്റിൽ ഇടിക്കാൻ മുതിർന്നതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്.
തുടർന്ന് ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസ്, തിയാഗോ അൽമാഡ, അർജന്റീനൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റോബർട്ടോ അയ്യാല എന്നിവരും കൈയാങ്കളിയിൽ പങ്കാളികളായി. പ്രശ്നം ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്പെയിൻ ഡിഫെൻഡർ എറിക് ഗാർസിയയുടെ കഴുത്തിന് പരേഡെസ് കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും, പിന്നാലെ ഓടിയെത്തിയ ഗാവിയുടെ മുഖത്ത് തള്ളി നിലത്തിടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഗാവിക്ക് നേരെ ബൂട്ട് വലിച്ചെറിയാനും പരേഡെസ് മുതിർന്നിരുന്നു.
മാപ്പ് ചോദിച്ച് റോബർട്ടോ അയ്യാല
സംഭവത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ മുൻ നായകനും നിലവിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചുമായ റോബർട്ടോ അയ്യാല പിന്നീട് പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിച്ചു. "തീർച്ചയായും എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. മൈതാനത്തെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ അവസാനിക്കേണ്ടവയാണ്," അയ്യാല റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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