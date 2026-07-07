ലോകകപ്പില് ഇനി ആ ‘സ്യൂൂ’ ഗർജ്ജനമില്ല; കനൽവഴിയിൽ റെക്കോർഡുകൾ എഴുതിച്ചേർത്ത് ഇതിഹാസം പടിയിറങ്ങി!
റെക്കോർഡുകളുടെ രാജാവിന് ലോകകപ്പ് ഒരു കിട്ടാക്കനി; കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരെ വിതുമ്പിച്ച് റൊണാൾഡോയുടെ വിടവാങ്ങൽ!
Published : July 7, 2026 at 6:21 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഇനി ആ കാതടപ്പിക്കുന്ന 'സ്യൂൂ' (Siuuu) ഗർജ്ജനം കേൾക്കില്ല. മൈതാനത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് ഗോളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി, വായുവിൽ വട്ടമിട്ടുചാടി, കൈകൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ആഞ്ഞുവീശി കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരെ ഉന്മാദത്തിലാഴ്ത്തിയ ആ ഐക്കോണിക് ആഘോഷം ഇനി ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രതാളുകളിൽ മാത്രം. 2006-ൽ ജർമ്മനിയുടെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി ബൂട്ടണിഞ്ഞ്, തുടർച്ചയായ ആറ് വിശ്വകപ്പുകളിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ സിരയായി മാറിയ ആ ഏഴാം നമ്പർ ഇതിഹാസം ഒടുവിൽ വിടപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലെ സകല സിംഹാസനങ്ങളും കീഴടക്കിയിട്ടും, ലോകകിരീടമെന്ന ആ ഒരൊറ്റ സ്വപ്നം മാത്രം നെഞ്ചിലൊതുക്കി, കണ്ണീരോടെയാണ് ആ ഫുട്ബോൾ രാജകുമാരൻ ലോകകപ്പിന്റെ വലിയ വേദിയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത്.
അക്കങ്ങളിലെ റൊണാൾഡോ (ലോകകപ്പ് കരിയർ)
- മത്സരങ്ങൾ: 27 (ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ താരം).
- ആകെ ഗോളുകൾ: 11.
- ഈ പതിപ്പിലെ പ്രകടനം: 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 ഗോളുകൾ.
അവസാന മത്സരത്തിലെ നിർഭാഗ്യം: സ്പെയിനിനെതിരായ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ 17 ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തുവെങ്കിലും സഹതാരങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം പോലും (Chance) സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
ആറ് ലോകകപ്പുകളിലൂടെയുള്ള പ്രയാണം (2006 - 2026)
- 2006 (അരങ്ങേറ്റം): നാലാം സ്ഥാനം (ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം).
- 2010 & 2018: പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (Round of 16) പുറത്താകൽ.
- 2014: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി.
- 2022: ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ. (ഈ പതിപ്പിലാണ് റൊണാൾഡോയുടെ കടുത്ത എതിരാളി ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കായി ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത്).
- 2026: പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനിനോട് തോറ്റ് പുറത്തായി.
ഈ ലോകകപ്പിൽ റൊണാൾഡോ കുറിച്ച ചരിത്ര റെക്കോർഡുകൾ
ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചാണ് താരം മടങ്ങുന്നത്.
- 41-ാം വയസ്സിലെ പോരാട്ടവീര്യം: റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ക്രോയേഷ്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ, ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന 41 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ആദ്യ താരമായി റൊണാൾഡോ മാറി.
- അപൂർവ്വ നാഴികക്കല്ല്: ക്രോയേഷ്യക്കെതിരായ മത്സരം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു അപൂർവ്വ റെക്കോർഡിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 40 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്ഫീൽഡ് കളിക്കാർ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച മത്സരമായി ഇത് മാറി. റൊണാൾഡോ നേരിട്ടത് തന്റെ മുൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് സഹതാരം ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിനെയായിരുന്നു.
- പ്രായമേറിയ ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ: 41 വയസ്സും 147 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഗോൾ നേടിയ സിആർ7, ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മാറി. റൊണാൾഡോയുടെ ലോകകപ്പ് കരിയറിലെ ആദ്യ നോക്കൗട്ട് ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
- യൂസേബിയോയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയതോടെ ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമായി റൊണാൾഡോ മാറി (10 ഗോളുകൾ). 9 ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം യൂസേബിയോയുടെ റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്. (സ്പെയിനിനെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷം ആകെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ 11 ആയി).
- ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ: ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ താരമെന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡും റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി.
പോർച്ചുഗലിന്റെ ഈ ലോകകപ്പിലെ പാത
ഡിആർ കോംഗോയോട് 1-1 സമനില വഴങ്ങിയായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ തുടക്കം. എന്നാൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 5-0ന് തകർത്തു. റൊണാൾഡോയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകൾക്ക് പുറമെ മെൻഡിസ്, റാഫേൽ ലിയാവോ എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. കൊളംബിയക്കെതിരായ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിലാണ് കലാശിച്ചത്. തുടർന്ന് നോക്കൗട്ടിൽ ക്രോയേഷ്യയെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനിന് മുന്നിൽ പോർച്ചുഗൽ വീഴുകയായിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് കരിയർ അവസാനിച്ചെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ തന്റെ ഭാവി എന്തെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇതുവരെ സൂചനകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. കരിയറിൽ 1000 പ്രൊഫഷണൽ ഗോളുകൾ എന്ന മാന്ത്രിക നാഴികക്കല്ല് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് താരം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്.
Also Read: ഇതിഹാസത്തിന് വികാരനിർഭരമായ വിടവാങ്ങൽ; റൊണാൾഡോയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്ത് സ്പെയിൻ