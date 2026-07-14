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ഫിഫ സെമിക്ക് മുൻപേ കനത്ത 'മൈൻഡ് ഗെയിംസ്'; സ്പെയിനിന് ഭയമില്ല, തന്ത്രങ്ങളുമായി ഫ്രാൻസ്

20 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകവേദിയിൽ വമ്പന്മാരുടെ പോരാട്ടം; വാക്പോരുമായി സ്‌പെയിനും ഫ്രാൻസും.

Spain Faces France
Spain Faces France in High-Stakes World Cup Semifinal 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 9:47 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് ലോകകപ്പ് വേദിയൊരുങ്ങുകയാണ്. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ രണ്ട് വമ്പന്മാരായ സ്‌പെയിനും ഫ്രാൻസും ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളം പുറത്തും കനത്ത പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കളിക്കളത്തിലെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പരസ്പരം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുള്ള 'മൈൻഡ് ഗെയിംസ്' ഇരു ക്യാമ്പുകളിലും സജീവമാണ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് മുൻപായി താരങ്ങളും പരിശീലകരും നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

20 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം

ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് സ്‌പെയിനും ഫ്രാൻസും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. നീണ്ട 20 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ലോകവേദിയിൽ ഇവരുടെ പോരാട്ടത്തിന് വീണ്ടും കളമൊരുങ്ങുന്നത്. മുൻപ് 2006 ജർമ്മനി ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് 3-1 ന് സ്പെയിനെ തകർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സമീപകാല ചരിത്രം സ്‌പെയിനാണ് അനുകൂലം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് സെമിയിലും (5-4), തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന യുറോ കപ്പ് സെമിയിലും (2-1) ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന്‍റെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം സ്‌പാനിഷ് പടയ്ക്കുണ്ട്. ഇത്തവണ ഫ്രാൻസിനെതിരെ വിജയങ്ങളുടെ ഒരു ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാനാണ് സ്പെയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

SPAIN VS FRANCE
SPAIN VS FRANCE (AP)

ഫ്രാൻസിനെ ഭയമില്ലെന്ന് സ്‌പാനിഷ് യുവനിര

യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്‌പെയിനാണ് മത്സരത്തിലെ ഫേവറിറ്റുകൾ എന്ന് ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകൻ ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് ഇതിനകം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിനെ തങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഭയമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സ്‌പാനിഷ് മുന്നേറ്റനിര. "കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രാൻസിനായിരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല," എന്ന് യുവതാരം ലാമിൻ യമാൽ വ്യക്തമാക്കി.

SPAIN VS FRANCE
SPAIN VS FRANCE (AP)

യമാലിന്‍റെ വാക്കുകളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറ്റ താരം നിക്കോ വില്യംസും രംഗത്തെത്തി. "ഞങ്ങൾ അവരെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മുൻപ് രണ്ടുതവണ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചതാണ്. ഇത് അഹങ്കാരമല്ല, മറിച്ച് ടീമിനുള്ളിലുള്ള വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും ചെറിയൊരു ഈഗോയുമാണ്," വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

SPAIN VS FRANCE
SPAIN VS FRANCE (AP)

എംബാപ്പെ വെല്ലുവിളിയല്ലെന്ന് കുബാർസി

ടൂർണമെന്‍റില്‍ എട്ട് ഗോളുകളുമായി ടോപ്പ് സ്കോറർ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയെ തടയുക എന്നതാണ് സ്പെയിൻ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. എന്നാൽ എംബാപ്പെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നാണ് സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ താരം പൗ കുബാർസിയുടെ പ്രതികരണം. "എംബാപ്പെയുടെ മികവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കളിയിൽ അധികം പന്തു ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ നീക്കം കൊണ്ട് മത്സരം മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എംബാപ്പെയും യമാലുമൊക്കെ അതുല്യ പ്രതിഭകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളത്തിൽ 90 മിനിറ്റും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ ഞങ്ങൾ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യും," കുബാർസി കൂട്ടിചേർത്തു.

SPAIN VS FRANCE
SPAIN VS FRANCE (AP)

അത് വെറും കെണി; വീഴില്ലെന്ന് ഫ്രാൻസ്

സ്‌പാനിഷ് താരങ്ങളുടെ ഇത്തരം തുടർച്ചയായ പ്രസ്‌താവനകളെ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ താരം ഇബ്രാഹിമ കൊനാട്ടെ 'ഒരു കെണി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സമ്മർദ്ദം തങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള മനഃശാസ്ത്ര നീക്കമാണിതെന്നാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. "ആളുകൾ എന്തും പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരോടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പൂർണ്ണ വിനയത്തോടെ മികച്ച രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരം കളിക്കും. മത്സരത്തിന് ശേഷം ആർക്കാണ് ഇതിന്‍റെ ഗുണം ലഭിക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം," കൊനാട്ടെ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

FIFA 2026
SPAIN VS FRANCE SEMIFINAL
SPAIN VS FRANCE
KYLIAN MBAPPE VS LAMINE YAMAL
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