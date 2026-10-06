നേഷൻസ് ലീഗില് ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാഡ്രിഡ് പട; ക്രൊയേഷ്യൻ കോട്ടയിൽ അങ്കത്തിനൊരുങ്ങി സ്പെയിൻ
ക്രൊയേഷ്യക്ക് ഇന്ന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം; വിജയത്തുടർച്ച തേടി ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ
Published : October 6, 2026 at 9:26 AM IST
മാഡ്രിഡ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ബർത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ഇന്നിറങ്ങും. ക്രൊയേഷ്യയിലെ സ്പ്ലിറ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയാണ് എതിരാളികൾ. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ സ്പാനിഷ് പട, ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കൂടി വിജയിച്ചാൽ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റോടെ ക്വാർട്ടർ യോഗ്യത ഏകദേശം ഉറപ്പാക്കും.
ഇന്ന് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ വിജയിക്കുകയോ സമനില പിടിക്കുകയോ ചെയ്താല്, സ്പെയിന് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. നവംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനുമെതിരെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ സ്പെയിന് ഇത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ബർത്ത് സമ്മാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സെവില്ലിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ക്രൊയേഷ്യയെ തകർത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 3-1 നും സ്പെയിൻ പരാജയപ്പെടുത്തി.
പകരം ചോദിക്കാൻ ക്രൊയേഷ്യ
മറുഭാഗത്ത്, സ്ലാവൻ ബിലിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ക്രൊയേഷ്യൻ ടീം തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടിൽ നിന്നാണ് ഈ മത്സരത്തിന് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് 7-0 എന്ന ദയനീയ തോൽവിയാണ് അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. നിലവിൽ 3 പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള ക്രൊയേഷ്യക്ക് ടൂർണമെന്റില് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ചേ തീരൂ. "ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തോടെ കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ഇത് കളിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും സാങ്കേതിക മികവിനെയും ബാധിച്ചു. എന്നാൽ സ്പെയിനെതിരെ ശക്തമായ ശാരീരിക പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുവരും," എന്ന് കോച്ച് ബിലിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
✈️ ONE LAST JOURNEY TO CLOSE OUT THIS INTERNATIONAL WINDOW. 🇪🇸❤️ One more trip together. One more time wearing the Spain shirt. Let’s make it count. 🫂🔥 #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/6WeW5vOIPS— Spanish Football (@SpainIsFootball) October 5, 2026
മാറ്റങ്ങളോടെ സ്പെയിൻ
തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളും കളിക്കാരുടെ പരിക്കുമാണ് സ്പാനിഷ് കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്കിടെ അഞ്ച് പ്രമുഖ കളിക്കാരാണ് പരിക്കേറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്. ഇതുകൂടാതെ, ഫാബിയാൻ റൂയിസ് ആദ്യമായി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ പിതാവായതിനെത്തുടർന്ന് ടീമിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. റൂയിസിന് പകരം മൈക്കൽ മെറീനോ ആദ്യ ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.
കളിക്കാരുടെ യാത്രാക്ഷീണത്തെക്കുറിച്ച് കോച്ച് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് മാത്രമാണ് മാഡ്രിഡിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് പരിശീലനത്തിന് ലഭിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ക്രൊയേഷ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ടീമിൽ ഒൻപതോളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ പോളിസി കോച്ച് ഇന്നും തുടർന്നേക്കും.
അതേസമയം, നിലവിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ബാഴ്സലോണയുടെ യുവ സൂപ്പർതാരം ലാമിൻ യമാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നേഷൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും താരം സ്പെയിനായി ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതിനാൽ, കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടെ ക്രൊയേഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തെ നേരിടാൻ യമാലിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ടീമിന്റെ വിശ്വാസം.
Also Read: 'അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കും'; കളി ശൈലി വെളിപ്പെടുത്തി അഭിഷേക് ശർമ്മ