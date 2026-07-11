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മെറിനോ മാജിക്; ബെൽജിയത്തിന്‍റെ അപരാജിത കുതിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ സെമിയിൽ

മിഖേൽ മെറിനോയുടെ മികവിൽ ബെൽജിയത്തെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ സെമിയിൽ.

Spain Edges Belgium
Spain Edges Belgium 2-1 to Reach World Cup Semifinals (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 6:06 AM IST

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ഡാളസ്: നാടകീയത നിറഞ്ഞ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. 88-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി ഗോൾ നേടിയ മിഖേൽ മെറിനോയാണ് വീണ്ടും സ്പെയിനിന്‍റെ രക്ഷകനായത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ ശക്തരായ ഫ്രാൻസിനെ നേരിടും. തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന സ്പെയിനിന് ഈ വിജയം വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

മെറിനോ വീണ്ടും രക്ഷകനായപ്പോൾ

മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കളി സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങവെ 86-ാം മിനിറ്റിലാണ് മിഖേൽ മെറിനോ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയത്. കളത്തിലിറങ്ങി തന്‍റെ രണ്ടാം ടച്ചിൽത്തന്നെ താരം സ്പെയിനിന്‍റെ വിജയഗോൾ കണ്ടെത്തി. പൗ കുബാർസിയുടെ ലോങ് ഷോട്ട് ബെൽജിയം പകരക്കാരൻ കീപ്പർ ലാമൻസ് തടുത്തിട്ടെങ്കിലും പന്ത് നേരെ എത്തിയത് ബോക്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ മെറിനോയുടെ മുൻപിലായിരുന്നു.

ഒട്ടും സമയം കളയാതെ മെറിനോ പന്ത് വലയിലാക്കി. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിനെതിരെയും പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി അധികസമയത്ത് മെറിനോ സ്പെയിനിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടിയിരുന്നു.

ആവേശം നിറഞ്ഞ ആദ്യ പകുതിയും ഗോൾ വേട്ടയും

കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുടീമുകളും തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കളിച്ചതെങ്കിലും 30-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെയിൻ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ലാമിൻ യമാലും പെഡ്രോ പോറോയും ചേർന്ന് വലതുവശത്തുനിന്നും നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഡാനി ഓൽമോ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ബെൽജിയം കീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ തടഞ്ഞു. എന്നാൽ റീബൗണ്ട് ചെയ്‌ത് വന്ന പന്ത് ഫാബിയാൻ റൂയിസ് ഗോളാക്കി മാറ്റി. ഈ ലോകകപ്പിൽ റൂയിസിന്‍റെ ആദ്യ ഗോളായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ 41-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. തിമോത്തി കാസ്റ്റഗ്നെയുടെ ക്രോസിൽ നിന്നും അറ്റലാന്‍റ താരം ചാർലസ് ഡി കെറ്റെലെയറെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ബെൽജിയത്തിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു. ഈ ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിൻ വഴങ്ങുന്ന ആദ്യ ഗോളാണിത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് മുതൽ 650 മിനിറ്റുകളായി ഗോൾ വഴങ്ങാത്ത സ്പെയിൻ കീപ്പർ ഉനായ് സിമോണിന്‍റെ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമായത്.

കോർട്ടുവയുടെ പരിക്കും ബെൽജിയത്തിന്‍റെ തകർച്ചയും

71-ാം മിനിറ്റിൽ സൂപ്പർ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ പരിക്കേറ്റ് കണ്ണീരോടെ പുറത്തുപോയത് ബെൽജിയത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. തുടയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ കോർട്ടുവയ്ക്ക് പകരം ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ കളിക്കാതിരുന്ന യുവ കീപ്പർ സെൻ ലാമൻസ് ആണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. കളി തീരാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ലാമൻസിന് സംഭവിച്ച പിഴവാണ് സ്പെയിനിന്‍റെ വിജയഗോളിന് കാരണമായത്. മത്സരത്തിന് മുൻപ് വാം-അപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ യൂറി ടീലേമാൻസും പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലുള്ള ഡിഫെൻഡർ അമാഡു ഒനാനയും ബെൽജിയം നിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സൂപ്പർ താരം കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്‌നെ ആദ്യ ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പകരക്കാരൻ താരം റൊമേലു ലുകാകുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെൽജിയം സമനിലയ്ക്കായി സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഐമെറിക് ലപോർട്ടെയുടെ മികച്ച പ്രതിരോധം സ്പെയിനിന് തുണയായി.

റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി ലാ റോജ

ഈ വിജയത്തോടെ സ്പെയിനിന്‍റെ തോൽവി അറിയാതെയുള്ള കുതിപ്പ് 37 മത്സരങ്ങളായി നീണ്ടു. 2023 മാർച്ചിന് ശേഷം സ്പെയിൻ ഇതുവരെ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം ബെൽജിയത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായ 18 മത്സരങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിനാണ് സ്പെയിൻ ഇവിടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത്. 2010-ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പിന്‍റെ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന സെമി വമ്പന്മാരുടെ പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്ന് സ്പെയിൻ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്‍റെ വ്യക്തമാക്കി.

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MIKEL MERINO GOAL VS BELGIUM
SPAIN WORLD CUP SEMIFINAL
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