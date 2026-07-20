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സ്‌പെയ്‌ൻ അര്‍ഹിച്ച കിരീടം, അര്‍ജൻ്റീന മടങ്ങുന്നത് ശിരസ്സ് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച്, ഈ ലോകകപ്പ് ഇനി ഓര്‍മിക്കപ്പെടുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്...

സ്‌പെയ്‌ൻ ലോകകപ്പ് നേടിയതിന് പിന്നാലെ മത്സരത്തെ കുറിച്ചും അര്‍ജൻ്റീനയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്‌ തുറന്ന് അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ..

fifa world cup 2026 argentina vs spain messi COACH ALEJANDRO LINO
A Just Victory for Spain, An Honorable Exit for Argentina: The Coach's Verdict on a Legendary Battle (ETV Bharat, AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 9:43 AM IST

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കോച്ച് അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ

മിയാമി: 2026 ലോകകപ്പിൻ്റെ യവനിക ഉയർന്നു താഴുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ടത് പോരാട്ടവീര്യത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യമാണ്! വികാരനിർഭരവും അത്യന്തം വാശിയേറിയതുമായ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. സ്പെയിൻ ഈ വിജയത്തിന് പൂർണ്ണമായും അർഹരായിരുന്നുവെങ്കിലും, സ്കോർബോർഡിലെ കണക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരുന്നു അർജൻ്റീന കാഴ്ചവച്ച പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും കളിമികവിന്റെയും യഥാർത്ഥ ചിത്രം.

തന്ത്രങ്ങളുടെ കളം മാറ്റം

FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS SPAIN MESSI COACH ALEJANDRO LINO
അര്‍ജൻ്റീന (AP)

കളിയുടെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ ഉറച്ചുനിന്ന്, പന്ത് കൈവശം വെച്ച് പിന്നിൽ നിന്ന് കളി മെനയാനായിരുന്നു അർജൻ്റീനയുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ അർജൻ്റീനയുടെ ഈ തന്ത്രം കൃത്യമായി വായിച്ചെടുത്ത സ്പാനിഷ് കോച്ച്, ആക്രമണോത്സുകമായ ഒരു 'പ്രസ്സിങ്' ശൈലിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. മൈതാനത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള അർജൻ്റീനയുടെ നീക്കങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തടയുക, പന്ത് തട്ടിയെടുക്കുക. ഈ ലോകകപ്പിലുടനീളം അർജൻ്റീനയെ വലച്ച അതേ പിഴവിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടാമായിരുന്നു സ്പെയിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

പോരാട്ടവീര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധമതിൽ

FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS SPAIN MESSI COACH ALEJANDRO LINO
അര്‍ജൻ്റീന (AP)

സ്വതന്ത്രമായി മുന്നേറാനുള്ള വഴികൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അർജൻ്റീന അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പുറത്തെടുത്തു, ഒരിക്കലും വഴങ്ങാത്ത പോരാട്ടവീര്യവും കട്ടികൂടിയ പ്രതിരോധവും! സ്പെയിൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം ഗോൾമുഖത്ത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ടകെട്ടാൻ അർജൻ്റീന നിർബന്ധിതരായി.

സ്പാനിഷ് ആക്രമണങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അർജൻ്റീനയുടെ രക്ഷകനായി നിലകൊണ്ടത് ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ആയിരുന്നു. അത്ഭുതകരമായ സേവുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്പെയിൻ്റെ പല ഉറച്ച ഗോൾശ്രമങ്ങളും തട്ടിയകറ്റി.

ഒരു കളി വിശകലന വിദഗ്ദ്ധൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കിയാൽ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. 90 മിനിറ്റിലെ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ തീർച്ചയായും അർഹിച്ച വിജയമാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ, ഈ ലോകകപ്പിലുടനീളം വൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഒരു ടീമായിരുന്നു സ്പെയിൻ എന്ന് പറയാനാവില്ല.

FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS SPAIN MESSI COACH ALEJANDRO LINO
മെസ്സി (AP)

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതലും, ഈജിപ്തിനും സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിനുമെതിരെയുള്ള നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിലും അർജൻ്റീനയ്ക്കും തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഫോമിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ ഗോൾ നിരാശ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും, ഈ 2026 ലോകകപ്പ് സ്പെയിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്മകമായ കളിരീതിയുടെ പേരിലാവില്ല ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക. മറിച്ച്, ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ലോകകപ്പ് എന്നും ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുക രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ്.

FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS SPAIN MESSI COACH ALEJANDRO LINO
മെസ്സി (AP)

അമരത്വം നേടിയ അർജൻ്റീനയുടെ പോരാട്ടവീര്യവും ലിയോണൽ മെസ്സിയുടെ ഇതിഹാസ യാത്രയുടെ പൂർത്തീകരണവും. തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ, മൈതാനത്ത് ചോരയും നീരും നൽകി പോരാടിയ അർജൻ്റീന കളിക്കാരുടെ ആത്മവീര്യം.

ഫുട്ബോൾ ദൈവം ലിയോണൽ മെസ്സി തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയ്ക്കായി അവസാന തുള്ളി വിയർപ്പുവരെ പോരാടിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അവസാന ലോകകപ്പ്! ഒരു ലോകകപ്പ് കൈവിട്ടിരിക്കാം, എന്നാൽ അർജൻ്റീന മടങ്ങുന്നത് ശിരസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്, ഒട്ടും ചോരാത്ത അഭിമാനത്തോടെയാണ്!

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VS SPAIN
MESSI
COACH ALEJANDRO LINO
ARGENTINA PERFORMANCE ANALYSIS

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