മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് കണ്ണീർമടക്കം; ഉറുഗ്വായെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
ഉറുഗ്വായ് ഗോൾകീപ്പർ ഫെർണാണ്ടോ മുസ്ലേര വരുത്തിയ വലിയ പിഴവാണ് സ്പെയിനിന് വിജയമൊരുക്കിയത്.
Published : June 27, 2026 at 10:12 AM IST
ഗ്വാഡലഹാര: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വായെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സ്പെയിനിൻ്റെ വിജയം. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും വിജയിക്കാനാകാതെ ഉറുഗ്വായ് ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
ഗോൾകീപ്പറുടെ പിഴവ്
ഉറുഗ്വായ് ഗോൾകീപ്പർ ഫെർണാണ്ടോ മുസ്ലേര വരുത്തിയ വലിയ പിഴവാണ് സ്പെയിനിന് വിജയമൊരുക്കിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ 42-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് താരം അലക്സ് ബെയ്നയാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ബെയ്ന തൊടുത്ത ഷോട്ട് പൂർണ്ണമായും തടയുന്നതിൽ 40കാരനായ മുസ്ലേര പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ മുസ്ലേര വരുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വലിയ അബദ്ധമാണിത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം പരിശീലകൻ മാർസെലോ ബിയേൽസ അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പിലെ നില
ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ ഏഴ് പോയിൻ്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച കാലിഫോർണിയയിലെ ഇംഗിൾവുഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജെയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഓസ്ട്രിയയെയോ അൾജീരിയയെയോ സ്പെയിൻ നേരിടും. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 19-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഉറുഗ്വായ് ആണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ പുറത്തായവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ടീം.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർദെ സൗദി അറേബ്യയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങി. എങ്കിലും മൂന്ന് പോയിൻ്റോടെ അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമതെത്തി. ഉറുഗ്വായ്ക്കും സൗദി അറേബ്യക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് വീതമാണുള്ളത്. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഉറുഗ്വായ് പുറത്തായത്. 1930ലും 1950ലും ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിൻ്റെ ഈ പതനം ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി. മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ പല താരങ്ങളും മൈതാനത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ടീം മടങ്ങുമ്പോൾ കാണികൾ കൂവിയാർക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.
മത്സരത്തിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാത്തിരുന്ന മത്സരമായിരുന്നിട്ടും ഇരു ടീമുകൾക്കും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താനായില്ല. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഫെഡറിക്കോ വിനാസ് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ വീണതിനെത്തുടർന്ന് ഉറുഗ്വായ് താരങ്ങൾ പെനാൽറ്റിക്കായി ശക്തമായി വാദിച്ചെങ്കിലും റഫറി അനുവദിച്ചില്ല. ഇൻജുറി ടൈമിൽ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ താരം പോൾ കുബാർസിയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ഉറുഗ്വായുടെ അഗസ്റ്റിൻ കനോബിയോയ്ക്ക് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ചു. സഹതാരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മൈതാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. മത്സരം അവസാനിച്ച ശേഷവും റഫറിയോട് തർക്കിക്കാൻ കനോബിയോ ശ്രമിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയോടും കേപ് വെർദെയോടും സമനില വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഉറുഗ്വായ് ടീമിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു. മുതിർന്ന അർജൻ്റീനിയൻ പരിശീലകൻ ബിയേൽസയുമായി താരങ്ങൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിലാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മറുവശത്ത്, 2010ൽ മാത്രം ലോകകപ്പ് നേടിയ സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർദെയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങിയ അവർ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ സൗദി അറേബ്യയെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2010ൽ കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം ലാ റോഹ പ്രീക്വാർട്ടർ കടന്നിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിൽ താരങ്ങൾ
ഇടതു തുടയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റതാരം ലാമിൻ യമാലിന് ഈ മത്സരത്തിലും തിളങ്ങാനായില്ല. 18കാരനായ താരത്തെ 76-ാം മിനിറ്റിൽ പിൻവലിച്ച് ഫെറാൻ ടോറസിനെ കളത്തിലിറക്കി. സൗദി അറേബ്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും യമാലിനെ പകുതിക്ക് വച്ച് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. കേപ് വെർദെയെതിരായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് താരം കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഉറുഗ്വായ് മധ്യനിര താരം മാനുവൽ ഉഗാർട്ടെയ്ക്കും കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റു. ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മൈതാനത്ത് വീണ് ചികിത്സ തേടുന്നതിനിടെയാണ് സ്പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
എസ്റ്റാഡിയോ അക്രോണിൽ നടന്ന മത്സരം കാണാൻ സ്പാനിഷ് രാജാവ് ഫിലിപ്പ് ആറാമനും എത്തിയിരുന്നു. 45,065 കാണികളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബുധനാഴ്ച വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മൗനം ആചരിച്ചു.