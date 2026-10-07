മെറിനോയുടെ ഇരട്ടഗോളില് സ്പെയിൻ നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനും മിന്നും ജയം
നേഷൻസ് ലീഗിൽ സ്പെയിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും വിജയം; മെറിനോയും ഹാരി കെയ്നും ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങി.
Published : October 7, 2026 at 11:30 AM IST
സ്പ്ലിറ്റ്/ലണ്ടൻ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും തകർപ്പൻ വിജയങ്ങൾ. മിക്കൽ മെറിനോയുടെ ഇരട്ടഗോൾ മികവിൽ ക്രോയേഷ്യയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ നേഷൻസ് ലീഗിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയതോടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി.
പോരാട്ടവീര്യവുമായി സ്പെയിൻ; രക്ഷകനായി മെറിനോ
ക്രോയേഷ്യയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സ്പ്ലിറ്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ പോയ ശേഷമാണ് സ്പെയിൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചത്. 20-ാം മിനിറ്റിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ച് നേടിയ ഗോളിലൂടെ ക്രോയേഷ്യയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. സ്പാനിഷ് ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോണിന്റെ മികച്ച സേവുകളാണ് സ്പെയിനെ കൂടുതൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ അലക്സ് ബായേനയ്ക്ക് പകരം മിക്കൽ മെറിനോയെ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ കളത്തിലിറക്കി. 60-ാം മിനിറ്റിൽ ഡാനി ഓൽമോയുടെ പാസിൽ നിന്ന് മെറിനോ സ്പെയിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു.
Mikel Merino completes the comeback 💪 #NationsLeague https://t.co/kvhLsOPYtu— UEFA EURO (@UEFAEURO) October 6, 2026
79-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് താരം മാർക്ക് കുക്കുറെല്ലയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ക്രോയേഷ്യൻ ഗോൾ സ്കോറർ ഇവാൻ പെരിസിച്ച് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. തുടർന്ന് 88-ാം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡിയുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് മെറിനോ തൊടുത്ത ഉഗ്രൻ ഷോട്ട് ക്രോയേഷ്യൻ വലയുടെ ടോപ്പ് കോർണറിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയതോടെ സ്പെയിൻ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ സ്പെയിന്റെ തോൽവിയറിയാത്ത കുതിപ്പ് 42 മത്സരങ്ങളായി നീണ്ടു. ഗ്രൂപ്പിലെ നാലിൽ നാല് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാണ് സ്പെയിൻ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചത്.
Best result on Tuesday? 🤔 #NationsLeague https://t.co/2OBwaRq9zT— UEFA EURO (@UEFAEURO) October 6, 2026
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ഹാരി കെയ്ൻ; ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനായാസ ജയം
വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർത്ത് തോമസ് തുഷേലിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് നേഷൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽസ് യോഗ്യതയ്ക്ക് തൊട്ടരികിലെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി തന്റെ 125-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ച നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹാരിയുടെ ക്രോസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചെക്ക് ഡിഫൻഡർ വ്ലാഡിമിർ കൂഫാലിന്റെ ഓൺ ഗോളിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. പിന്നീട് മോർഗൻ റോഗേഴ്സിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്നും ലെവിസ് ഹാളിന്റെ കോർണറിൽ നിന്നും ഹാരി കെയ്ൻ രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. നിലവിലെ ടൂർണമെന്റില് ആറ് ഗോളുകളോടെ കെയ്ൻ ആണ് ടോപ്പ് സ്കോറർ.
Harry Kane double on his 125th cap 🦁 #NationsLeague https://t.co/3oFVYzeNuN— UEFA EURO (@UEFAEURO) October 6, 2026
വെംബ്ലിയിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രായം കൂടിയ താരം, തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്നീ റെക്കോർഡുകളും കെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ കെയ്ന്റെ ഗോൾ നേട്ടം 91 ആയി ഉയർന്നു. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 20 വിജയങ്ങൾ നേടുന്ന പരിശീലകനെന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ ടുഷേൽ സ്വന്തമാക്കി.
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