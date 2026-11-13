തോൽവിയറിയാതെ 43 മത്സരങ്ങൾ; ചെക്കിയയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിന്
നേഷൻസ് ലീഗ്: പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ ചെക്കിയയെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ അപരാജിത കുതിപ്പ് 43 മത്സരങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടി.
Published : November 13, 2026 at 12:49 PM IST
പ്രാഗ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയ ചെക്കിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് 43 മത്സരങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടി. പ്രാഗിലെ എപെറ്റ് അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അലക്സ് ബയേന, മാർക്ക് പുബിൽ എന്നിവരാണ് സന്ദർശകർക്കായി വലകുലുക്കിയത്. 69-ാം മിനിറ്റിൽ റോബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ചെക്കിയ ക്യാപ്റ്റൻ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്സി ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി.
ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂണ്ടെയുടെ പരിശീലനത്തിലിറങ്ങിയ സ്പെയിൻ തുടക്കം മുതൽക്കേ മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ഫെറാൻ ടോറസും മാർക്ക് കുക്കുറെല്ലയും മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല. ഡീൻ ഹുയ്സന്റെ ഹെഡ്ഡർ ചെക്കിയ ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റെജ് കോവാർ പിടിച്ചെടുത്തു.
39-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് സ്പെയിൻ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ചെക്കിയ മിഡ്ഫീൽഡർ ലൂക്കാസ് ആംബ്രോസിന്റെ ഹാൻഡ്ബോളിന് വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. കിക്കെടുത്ത അലക്സ് ബയേന പിഴവുകളില്ലാതെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്പെയിൻ 1-0ന് മുന്നിലെത്തി.
Spain continue 100% record 💯 #NationsLeague https://t.co/LG10SzzkPX— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിലും സ്പെയിൻ ആക്രമണം തുടർന്നു. യെറെമി പിനോ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഓഫ്സൈഡ് ആയതിനാൽ ഗോൾ അനുവദിച്ചില്ല. 68-ാം മിനിറ്റിൽ ആദം ഹ്ലോസെക്കിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയത് ചെക്കിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ക്രെജ്സിക്ക് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ ചെക്കിയ പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങി. ആദ്യം മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകിയെങ്കിലും വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് റഫറി ചുവപ്പുകാർഡ് ഉയർത്തിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (96-ാം മിനിറ്റ്) മാർക്ക് പുബിൽ നേടിയ ഗോളിലൂടെ സ്പെയിൻ 2-0ന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
നിലവിലെ നേഷൻസ് ലീഗിൽ സ്പെയിനിന്റെ അഞ്ചാം ജയമാണിത്. എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലുമായി 2024 മാർച്ചിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനോട് തോറ്റതിന് ശേഷം സ്പെയിൻ ഇതുവരെ പരാജയമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരത്തെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ച സ്പെയിൻ, ഗ്രൂപ്പ് സി-യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകും.
The results on Thursday ✅ #NationsLeague https://t.co/INp76uwW9X— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പുരുഷ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ (126-ാം മത്സരം) നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ 64-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ വിജയഗോൾ നേടി. രാജ്യത്തിനായി കെയ്നിന്റെ 92-ാം ഗോളാണിത്.
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