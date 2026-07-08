ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം; പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ച് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്കൂൾ
ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത്
Published : July 8, 2026 at 10:14 AM IST
കൊൽക്കത്ത: ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ മൊബൈൽ ഗെയിമുകളിൽ മാത്രം അഭിരമിക്കുന്ന പുതുതലമുറയെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേറിട്ടൊരു മാതൃക തീർക്കുകയാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു വിദ്യാലയം. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതിനായി സ്കൂളിലെ പരീക്ഷകൾ തന്നെ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. കൊൽക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും പ്രശസ്തവുമായ സൗത്ത് പോയിൻ്റ് ഹൈസ്കൂളാണ് കായികരംഗത്തോട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് താത്പര്യം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ വേറിട്ട തീരുമാനമെടുത്തത്.
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കായികപ്രേമികൾ. ജൂലൈ 19നാണ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് ജൂലൈ 20, 21 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനിച്ചത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക നോട്ടിസ് സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ജൂലൈ 20ലെ പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ 29ലേക്കും 21ലെ പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ 30ലേക്കും മാറ്റി.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കായികരംഗത്തോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളിനോട് കൂടുതൽ താത്പര്യം വളർത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജയദേവ് ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി. കൂട്ടായ്മയുടെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കായിക വിനോദമാണ് ഫുട്ബോൾ എന്നും ഈ മൂല്യങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് സ്കൂൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോലൊരു വലിയ കായികമാമാങ്കം ആസ്വദിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കണമെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നിലപാട്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി വൈകിയുള്ള മത്സരം കാണാൻ മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ താത്പര്യം മുൻനിർത്തി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ഫുട്ബോൾ മത്സരം കാണണമെന്നില്ലെങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ കുറച്ചുപേർക്കെങ്കിലും കായികരംഗത്തോട് താത്പര്യം തോന്നിയാൽ അത് വലിയ വിജയമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിദ്യാർഥികൾ പുതുതായി ഫുട്ബോളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
ജനറേഷൻ സെഡ്, ജനറേഷൻ ആൽഫ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കൂടുതലായും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിലാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സുകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് വിനോദങ്ങൾ പൂർണമായും വെർച്വൽ ലോകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സൗത്ത് പോയിൻ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് കായിക വിനോദങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരെ ഇത്തരം വേറിട്ടൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
സ്കൂളിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ വളരെ അനുകൂലമായാണ് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും നോക്കിക്കാണുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം പരീക്ഷാഫലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും കായിക വിനോദങ്ങളും ടീം സ്പിരിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണെന്നുമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക.
കൂടാതെ ബംഗാളികൾക്ക് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും സ്നേഹവും ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. കൊൽക്കത്ത ഡർബി ആയാലും ലോകകപ്പ് ആയാലും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടാറുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ കായികരംഗത്തേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള സൗത്ത് പോയിൻ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഇടപെടൽ തികച്ചും കാലികപ്രസക്തമായ കാൽവെപ്പാണെന്നാണ് അധ്യാപക സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം വിലയിരുത്തുന്നത്.
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