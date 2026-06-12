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ലീഡ് എടുത്തിട്ടും രക്ഷയില്ല; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അട്ടിമറിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ 'പടയോട്ടം'

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം (2-1)

SOUTH KOREA VS CZECHIA 2026
South Korea's Kim Min-jae walks with teammates following their World Cup Group A soccer match against Czechia (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 10:11 AM IST

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Updated : June 12, 2026 at 10:35 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയ. മെക്‌സിക്കോയിലെ ഗ്വാഡലഹാരയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ, ആദ്യം ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ലെങ്കിലും, രണ്ടാം പകുതി ആരാധകർക്ക് മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നാണ് സമ്മാനിച്ചത്.

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ 8 ഗോൾ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ 15 തവണയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ എതിർ ഗോൾമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞടുത്തത്. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്‍റെ 59-ാം മിനിറ്റിൽ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്സിയുടെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ചെക്കിയയാണ് ആദ്യം വലകുലുക്കിയത്. തളരാതെ പോരാടിയ ദക്ഷിണ കൊറിയ 67-ാം മിനിറ്റിൽ ഇൻ-ബിയോമിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് 80-ാം മിനിറ്റിൽ ഇൻ-ബിയോമിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ ഒ ഹിയോൺ-ഗ്യു ടീമിന്‍റെ വിജയഗോൾ നേടി. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ.

മത്സരം മുന്നേറിയ വഴി

മത്സരത്തിന്‍റെ 59-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത്. മുൻ വെസ്റ്റ് ഹാം താരം വ്ലാഡിമിർ കൂഫാലിന്‍റെ ലോങ് ത്രോയിൽ നിന്ന് ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്സി ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സെറ്റ്-പീസുകളെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ചെക്കിയ ഭൂരിഭാഗം അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത്.

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിലെ വാട്ടർ ബ്രേക്കിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഹ്വാങ് ഇൻ-ബിയോം കൊറിയയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ചെക്കിയയുടെ ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റെജ് കോവാറിന് മുകളിലൂടെ പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്‌ത് കയറ്റിയാണ് താരം ഗോൾ നേടിയത്. ചെക്കിയയുടെ ലീഡ് വെറും എട്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്.

77-ാം മിനിറ്റിൽ ടോമാസ് സൗസെക്കിന്‍റെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളിലൂടെ ചെക്കിയ വീണ്ടും ലീഡ് നേടിയെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും റഫറി ഓഫ്‌സൈഡ് വിളിച്ചതോടെ ആ ഗോൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഹ്വാങ് ഇൻ-ബിയോം വലതുവശത്ത് നിന്ന് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് ഒ ഹിയോൺ-ഗ്യു കൃത്യമായി വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഗോൾകീപ്പറുടെ കൈകളിൽ തട്ടി പന്ത് പോസ്റ്റിന്‍റെ മൂലയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു.

ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അനുവദിച്ച 6 മിനിറ്റിലും കൊറിയൻ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനു സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ടൂർണമെന്‍റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അവർക്ക് തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. അതേസമയം നേരത്തെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ മെക്‌സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 2-0നു തോല്‍പ്പിച്ചു.

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Last Updated : June 12, 2026 at 10:35 AM IST

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FIFA 2026
SOUTH KOREA VS CZECHIA 2026
SOUTH KOREA VS CZECHIA HIGHLIGHTS
SOUTH KOREA WORLD CUP
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