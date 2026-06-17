മിലിട്ടറി സർവീസ് തമാശയല്ല! നായകനെ ട്രോളിയ മാധ്യമപ്പടയ്ക്ക് കൊറിയൻ താരങ്ങള് കൊടുത്തത് എട്ടിന്റെ പണി
ക്യാപ്റ്റൻ സൺ ഹ്യൂങ്-മിനെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പരിഹസിച്ചു, പിന്നാലെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു.
Published : June 17, 2026 at 11:01 AM IST
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിനിടയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ വൻ വിവാദം. ടീം ക്യാപ്റ്റനും സൂപ്പർ താരവുമായ സൺ ഹ്യൂങ്-മിന്റെ സൈനിക സേവനത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിനിടെ പരിഹസിച്ചതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കളിക്കാർ മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളും ബഹിഷ്കരിച്ചു.
വിവാദത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം
മെക്സിക്കോയിലെ ഗ്വാദലഹാരയിലുള്ള ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ജൂൺ 7-ന് നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പരിശീലനത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സണിന്റെ സൈനിക സേവന ഇളവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃപാടവത്തെയും പരിഹസിച്ച് സംസാരിച്ചു. മൈക്രോഫോണിലൂടെ ഈ സംഭാഷണം പുറത്താവുകയും, നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ആരാധകരും ഫുട്ബോൾ ലോകവും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമായി?
ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ 2018-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് സ്വർണം നേടിക്കൊടുത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സണിന് ഈ നിർബന്ധിത സേവനത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഇളവ് നൽകിയത്. എങ്കിലും 2020-ൽ അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാന സൈനിക പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളം നിറഞ്ഞ ഒരു താരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ അപമാനിച്ചതാണ് കൊറിയൻ ജനതയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
South Korea are at the centre of a major World Cup row after reporters from the country were allegedly recorded mocking Son Heung-min’s military service.— Telegraph Football (@TeleFootball) June 16, 2026
It follows footage in which unnamed reporters could allegedly be heard ridiculing captain Son’s exemption from standard… pic.twitter.com/5rp0nBKSde
താരങ്ങളുടെ ശക്തമായ നിലപാട്
തങ്ങളുടെ നായകന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്നും മാധ്യമ ഇടപഴകലുകളിൽ നിന്നും താരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ക്യാമ്പിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കളിക്കാരും തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ
സംഭവത്തിൽ കൊറിയ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ മോശം പെരുമാറ്റം കളിക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ഞെട്ടലും നിരാശയും ഉണ്ടാക്കിയതായി അസോസിയേഷൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് കളിക്കാരോടുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലായിരിക്കണം അധിഷ്ഠിതമാകേണ്ടതെന്നും, താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അന്തസ്സിനുമാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലോകകപ്പിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് ഈ പുതിയ വിവാദം വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് ടീമും മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ പോരാട്ടമാണ്.
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