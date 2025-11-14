Bihar Election Results 2025

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയൊടിച്ച് ബുംറ, 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം; ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 159 ന് പുറത്ത്

ജസ്പ്രീത് ബുംറ അഞ്ചുവിക്കറ്റെടുത്ത് തിളങ്ങി.

INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST TEST
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 3:33 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 159 ന് പുറത്തായി. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ബൗളിങ് കരുത്തിലാണ് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പ്രോട്ടീസിന്‍റെ ബാറ്റിങ് നിര പൂര്‍ണമായി ഇല്ലാതെയായത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കായി ഓപ്പണർ എയ്‌ഡന്‍ മാർക്രം മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട നിലയില്‍ പൊരുതിയത്. 48 പന്തിൽ 31 റണ്‍സടിച്ചാണ് താരം പുറത്തായത്.

മാര്‍ക്രവും റിയാന്‍ റിക്കെല്‍ട്ടണും ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇരുവരും ആദ്യ വിക്കറ്റില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയര്‍ത്തി. സ്‌കോര്‍ 57 ല്‍ നില്‍ക്കെയാണ് റിക്കെല്‍ട്ടണ്‍ മടങ്ങിയത്. വിയാൻ മുള്‍ഡർ (51 പന്തിൽ 24), ടോണി ഡെ സോർസി (55 പന്തിൽ 24), റയാൻ റിക്കിൾട്ടൻ (22 പന്തിൽ 23) എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന ബാറ്റർമാര്‍. ക്യാപ്റ്റൻ ടെംബ ബാവുമയ്ക്ക് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 11 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട ബാവുമയെ കുൽദീപ് ജുറെലിന്‍റെ കൈകളിലെത്തിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൈല്‍ വെരെയ്‌നെയ്ക്കും(16) മാര്‍കോ യാന്‍സനും(0) പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാവാതെ വന്നതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 147 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായി. 74 പന്തിൽ 15 റൺസുമായി ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് പുറത്താകാതെ നിന്നു. 14 ഓവറുകൾ പന്തെറിഞ്ഞ ബുംറ 27 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. മുഹമ്മദ് സിറാജും കുൽദീപ് യാദവും രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. അക്‌സര്‍ പട്ടേലിന് ഒരു വിക്കറ്റുമുണ്ട്.

നേര്‍ക്കുനേര്‍ റെക്കോര്‍ഡ്

ഇന്ത്യയും പ്രോട്ടീസും തമ്മില്‍ 44 ടെസ്റ്റുകളിലാണ് ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പതിനെട്ടിലും ജയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യ 16 മത്സരങ്ങളിലാണ് ജയിച്ചത്. 10 മത്സരങ്ങള്‍ സമനിലയില്‍ കലാശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ, നിലവിൽ 61.90 ശതമാനം പോയിന്‍റുമായി ഡബ്ല്യുടിസി 2025-27 പോയിന്‍റ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ,കെ.എൽ. രാഹുൽ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– എയ്ഡൻ മാർക്രം, റയാൻ റിക്കിൾട്ടൻ, വിയാൻ മുൾഡർ, ടെംബ ബാവുമ, ടോണി ഡെ സോർസി, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, കൈൽ വെരെയ്ൻ, മാർകോ യാൻസൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, സിമോൺ ഹാർമർ, കേശവ് മഹാരാജ്.

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ

ടെസ്റ്റ് പരമ്പര

  • ആദ്യ ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 14-18, ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്, കൊൽക്കത്ത
  • രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 22-26, ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഗുവാഹത്തി

ഏകദിന പരമ്പര

  • ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30, ജെഎസ്‌സി‌എ സ്റ്റേഡിയം, റാഞ്ചി
  • രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3, ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് സ്റ്റേഡിയം, റായ്‌പൂര്‍
  • മൂന്നാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 6, ഡോ. വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി എസിഎ-വിഡിസിഎ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, വിശാഖപട്ടണം

INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST TEST
IND VS SA 1ST TEST DAY 1
EDEN GARDENS KOLKATA
JASPRIT BUMRAH
IND VS SA 1ST TEST MATCH UPDATES

