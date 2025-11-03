ഇതെന്തൊരു നിര്ഭാഗ്യം..! കിരീടപ്പോരില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തുടര്തോല്വികള്, മൂന്നുവര്ഷത്തിനിടെ 6 തവണ അടിപതറി
നിരവധി തവണ കിരീടത്തിനടുത്തെത്തിയിട്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പടിക്കല് കലമുടയ്ക്കുകയാണ്.
Published : November 3, 2025 at 11:20 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിരവധി തവണ കിരീടത്തിനടുത്തെത്തിയിട്ടും പ്രോട്ടീസിന് ലോകകപ്പില് മുത്തമിടാന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. നന്നായി തുടങ്ങുന്ന ടീം പടിക്കല് കലമുടയ്ക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കാണായത്. ക്രിക്കറ്റില് നിര്ഭാഗ്യം എന്ന വാക്കിനെ അടയാളപ്പെടുത്താന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോളം പോന്ന മറ്റൊരു ടീമുമില്ല. നീണ്ട 27 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് അടുത്തിടെ അവര് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് കിരീടം വരെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
കലാശപ്പോരില് എപ്പോഴും തകർന്നു വീഴുകയും ട്രോഫി ഉയർത്താന് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതിനാല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിന് 'ചോക്കേഴ്സ് 'എന്ന വിളിപ്പേരും വന്നു. 2023 ലെ വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനല്, 2023 ലെ പുരുഷ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനല്, 2024 ലെ പുരുഷ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്, 2024 ലെ വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനല്, 2025 ലെ അണ്ടർ 19 വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനല്, ഇപ്പോൾ വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലും നിര്ഭാഗ്യമെന്ന ദുര്ഭൂതം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വേട്ടയാടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- Lost the 2023 Women’s T20WC Final.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
- Lost the 2023 Men’s World Cup Semis.
- Lost the 2024 Men’s World Cup Final.
- Lost the 2024 women’s T20WC Final.
- Lost the 2025 U19 women’s T20WC Final.
- Lost the 2025 Women’s World Cup Final.
SOUTH AFRICA AND HEARTBREAK CONTINUES. pic.twitter.com/kcHGBxb7lW
ഇന്നലെ നടന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 299 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 246 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. 52 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പ്രോട്ടീസ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും തകർന്നു. തോൽവിക്ക് ശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡിന്റെ മുഖത്ത് നിരാശ പ്രതിധ്വനിച്ചു. ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും, സെഞ്ച്വറി നേടുകയും ചെയ്തു. ക്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ആഫ്രിക്കൻ ടീമിന്റെ വിജയസാധ്യത നിലനിർത്തി. ലോറ 98 പന്തിൽ 11 ഫോറുകളും 1 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 101 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
Into the death of the final. ⏳#TheProteas Women are 246/9 after 45 overs, with 53 runs needed from the final 30 balls to decide the #CWC25 champion. 💪🏏🇿🇦#Unbreakable pic.twitter.com/AAcyqRzloD— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) November 2, 2025
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ഞങ്ങൾ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുവെന്ന് മത്സരശേഷം ലോറ പറഞ്ഞു. ഈ ടീമിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തോറ്റു. ഇന്ത്യ വളരെ നന്നായി കളിച്ചു. ഇന്ന് തോറ്റ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് കളിക്കാർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഫൈനലിലെത്താൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ നേടിയത് മാന്യമായ സ്കോറായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് അത് പിന്തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നി. ഷഫാലി വളരെ നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തു. അവൾ വളരെ ആക്രമണകാരിയാണെന്നും ലോറ പറഞ്ഞു.
- Also Read: ജയ് ഷായുടെ കാലിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച് ഹർമന്പ്രീത്; വേണ്ടെന്ന് ഐസിസി ചെയർമാന്, വീഡിയോ
- Also Read:'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില് പിഴക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..
- Also Read:ഇന്ത്യന് വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ കീശ നിറയും..! ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ഒരു ടീമിനും ലഭിക്കാത്ത റെക്കോര്ഡ് സമ്മാനത്തുക