ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ടെംബ ബവുമ തിരിച്ചെത്തി
ഇടതുകാലിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് ബവുമ പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു.
Published : October 27, 2025 at 5:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 15 അംഗ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെംബ ബവുമ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള് കേശവ് മഹാരാജ്, ഐഡൻ മാർക്രം തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന കളിക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 14 മുതൽ 26 വരെയാണ് പരമ്പര. പാകിസ്ഥാനെതിരായ അടുത്തിടെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതിന് ശേഷമാണ് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ബവുമ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇടതുകാലിനേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് താരം പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു.
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നവംബർ 14 മുതൽ 18 വരെ കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ആരംഭിക്കും. അതിനുശേഷം ഗുവാഹത്തി എസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നവംബർ 22 മുതൽ 26 വരെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നടക്കും. എന്നാല് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലെ വൈറ്റ്-ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രധാന കളിക്കാരനായ ബവുമ കളിക്കില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേയുള്ളൂ, ഡേവിഡ് ബെഡിംഗ്ഹാമിനെ ഒഴിവാക്കി. സൈമൺ ഹാർമർ, കേശവ് മഹാരാജ്, സെനുര മുത്തുസാമി എന്നീ മൂന്ന് മുൻനിര സ്പിന്നർമാരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം കാഗിസോ റബാഡ, ഓൾറൗണ്ടർമാരായ കോർബിൻ ബോഷ്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, വിയാൻ മുൾഡർ എന്നിവർ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ഓപ്ഷനുകളായിട്ടുണ്ട്.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
"വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഓരോ കളിക്കാരനും പങ്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സമാനമായ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച കളിക്കാർ വീണ്ടും നിർണായകമാകും. പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം ഒരു ടീം വർക്കാണ്, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയും ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്- പ്രോട്ടീസ് പരിശീലകൻ ശുക്രി കോൺറാഡ് പറഞ്ഞു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടെസ്റ്റ് ടീം:
ടെംബ ബാവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), കോർബിൻ ബോഷ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂയിസ്, ടോണി ഡി സോർസി, സുബൈർ ഹംസ, സൈമൺ ഹാർമർ, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, എയ്ഡൻ മാർക്രം, വിയാൻ മൾഡർ, സെനുറ മുത്തുസാമി, ട്രിയാൻ റബാഡ, ട്രിയാൻ റബാഡ, റിയാൻ റബാഡ. വെരെയ്നെ.
