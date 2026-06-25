ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ചരിത്ര നോക്കൗട്ട് എൻട്രി; കൊറിയൻ മോഹങ്ങൾ തുലാസിൽ
കൊറിയയെ തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ടിൽ കടന്നു.
Published : June 25, 2026 at 11:01 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തിൽ സൗത്ത് കൊറിയയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കീഴടക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തപെലോ മാസെകോ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പരാജയം നേരിട്ട കൊറിയയുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ കനത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.
ആദ്യ പകുതിയിലെ കൊറിയൻ പ്രതിരോധം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കൊറിയൻ പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ താരം മാസെകോയുടെ ഒരു മാരകമായ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് നീക്കം കൊറിയൻ ഡിഫെൻഡർ ലീ ഗിഹ്യുക് അവസാന നിമിഷം അതിസാഹസികമായാണ് തടഞ്ഞത്. പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ താലെന്റെ എംബാത്ത ദൂരെ നിന്ന് തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചറും, തൊട്ടുപിന്നാലെ എവിഡൻസ് മക്ഗോപ ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉതിർത്ത ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ടും കൊറിയൻ ഗോൾകീപ്പർ കിം സ്യൂങ്ഗ്യുവിന്റെ മികച്ച സേവുകളിലൂടെയാണ് രക്ഷപെട്ടത്.
സൺ ഹെയുങ്മിൻ വന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി അനുകൂലമാക്കാൻ കൊറിയൻ കോച്ച് ഹോങ് മ്യുങ്ബോ തങ്ങളുടെ സൂപ്പർ താരം സൺ ഹെയുങ്മിൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കൊറിയൻ നിര ഗോളിനായി മുന്നേറുന്നതിനിടെ കളിക്ക് വിപരീതമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പകരക്കാരൻ താരം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചു.
🇿🇦 South Africa have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
ഇടതു വിങ്ങിൽ നിന്നും പന്ത് സ്വീകരിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തെഷ്പാംഗ് മൊറേമി പ്രതിരോധ നിരയെ വെട്ടിച്ച് ബോക്സിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്രോസ് നൽകി. പന്ത് കൃത്യമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ മാസെകോ തന്റെ ഇടംകാലുകൊണ്ട് കൊറിയൻ കീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി നിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്ത് അടിച്ചുകയറ്റി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കാത്തിരുന്ന ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു.
റെക്കോർഡുമായി മാസെകോ
ഈ ഗോളോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് മാസെകോ സ്വന്തമാക്കി. 22 വയസ്സും 225 ദിവസവുമാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രായം.
അടുത്ത പോരാട്ടം കാനഡയ്ക്കെതിരെ
ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ അടുത്ത പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം ജൂൺ 29-ന് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ കാനഡയാണ് നോക്കൗട്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എതിരാളികൾ. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ കൊറിയയ്ക്ക് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ 8 ടീമുകളിൽ ഒന്നാകണം. അതിനായി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മത്സരഫലങ്ങൾക്കായി കൊറിയയ്ക്ക് ഇനി കാത്തിരിക്കണം.
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