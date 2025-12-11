ഡി കോക്ക് തകര്ത്തടിച്ചു; ബൗളര്മാര് തകര്ത്താടി, തിലക് വർമയുടെ പോരാട്ടം പാഴായി, ഇന്ത്യക്ക് തോല്വി
ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുവതാരം തിലക് വർമ്മയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ബലത്തില് മാത്രം ലക്ഷ്യം എത്തിപ്പിടിക്കാനായില്ല. 162 റണ്സിന് ഇന്ത്യ ഓള് ഔട്ടായി.
Published : December 11, 2025 at 11:01 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: ക്വിന്റൺ ഡി കോക്കിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിംഗ്സിൻ്റെ ബലത്തിൽ കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയോടുള്ള രണ്ടാം ട്വിന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 51 റണ്സിന്റെ തോൽവി. 214 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുവതാരം തിലക് വർമ്മയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ബലത്തില് മാത്രം ലക്ഷ്യം എത്തിപ്പിടിക്കാനായില്ല. 162 റണ്സിന് ഇന്ത്യ ഓള് ഔട്ടായി. ഇതോടെ പരമ്പര 1-1 എന്ന നിലയിലായി.
സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഉയർത്തിയ 213/4 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിനെതിരെ ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കം തന്നെ പിഴച്ചു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (0) ലുങ്കി എൻഗിഡിയുടെ തകർപ്പൻ പന്തിൽ പുറത്തായി. പിന്നാലെ വന്ന അഭിഷേക് ശർമ്മ (17), നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (5) എന്നിവർ മാർക്കോ ജാൻസൻ്റെ പ്രഹരമേറ്റ് കൂടാരം കയറിയതോടെ ഇന്ത്യ 32/3 എന്ന നിലയിൽ തകർന്നു. ആക്സർ പട്ടേലും (2) പെട്ടെന്ന് പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ 67/4 എന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായി.
ഒരുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും യുവതാരം തിലക് വർമ്മ ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് പൊരുതി. 27 പന്തിൽ ആറ് സഹിതം നേടിയ അർധസെഞ്ചുറി (62) തിലക് വർമ്മയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ഇന്നിംഗ്സായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് മാന്യമായ സ്കോര് സമ്മാനിച്ചത്. . എന്നാൽ, മറുവശത്ത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (20), ജിതേഷ് ശർമ്മ (27) എന്നിവർക്ക് തങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തി.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർ ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക് ആണ് കൊടുങ്കാറ്റായത്. 46 പന്തിൽ 90 റൺസ് നേടിയ ഡി കോക്ക് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് യാതൊരു അവസരവും നൽകിയില്ല. അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ശേഷം ഡി കോക്ക് റണ്ണൗട്ടായി പുറത്തായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അൽപ്പം ആശ്വാസം നൽകി. എയ്ഡൻ മാർക്രം (29), ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് (24), ഡൊണോവൻ ഫെരേര (16 പന്തിൽ 30*), ഡേവിഡ് മില്ലർ (12 പന്തിൽ 20*) എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളോടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 213 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തി.
ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി 2 വിക്കറ്റും, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കായി ബാര്ട്ട് മാന് നാലു വിക്കറ്റും ജാൻസൻ, സ്പിമ്ല, എന്ഗിഡി എന്നിവര് 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.