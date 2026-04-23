റൺമല കയറി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് വോൾവാർട്ടും സംഘവും പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി

വനിതാ ടി20: ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; വോൾവാർട്ടിന് സെഞ്ചുറി, പരമ്പര ആതിഥേയർക്ക്

SAW VS INDW T20 SERIES 2026
SAW VS INDW T20 SERIES 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 2:11 PM IST

ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർട്ടിന്‍റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ മൂന്നാം വനിതാ ടി20യിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യയെ തകർത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 3-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 193 റൺസ് എന്ന വൻ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 16.3 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടന്നു.

റെക്കോർഡ് ബാറ്റിംഗുമായി ഇന്ത്യ

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഈ പരമ്പരയിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ ഇന്ത്യ പടുത്തുയർത്തി. സ്‌മൃതി മന്ദാനയും (37) ഷഫാലി വർമ്മയും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. എട്ട് ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 63 റൺസ് കൂട്ടിചേർത്തു.

മന്ദാനയെയും ജെമീമ റോഡ്രിഗസിനെയും (0) അടുത്തടുത്ത പന്തുകളിൽ പുറത്താക്കി നോങ്കുലുലേക്കോ മ്ലാബ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. എന്നാൽ ഷഫാലി വർമ്മ (46 പന്തിൽ 64) അക്രമണോത്സുക ബാറ്റിംഗ് തുടർന്നു. പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും ചേർന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ കുതിച്ചു. 38 പന്തിൽ 66 റൺസെടുത്ത ഹർമൻപ്രീത് ടീമിനെ 190 കടത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ റിച്ച ഘോഷും (10 പന്തിൽ 18) തിളങ്ങി.

വോൾവാർട്ടിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട്

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോറ വോൾവാർട്ടും സുനെ ലൂസും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ഇരുവരും ചേർന്ന് 72 റൺസടിച്ചു. വോൾവാർട്ട് കരിയറിലെ തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തി. വെറും 53 പന്തിൽ 14 ഫോറും 5 സിക്‌സും അടക്കം 115 റൺസാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

സുനെ ലൂസ് (40 പന്തിൽ 57) മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 16-ാം ഓവറിൽ വോൾവാർട്ട് പുറത്താകുമ്പോഴേക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. വെറും 16.3 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റൺ ചേസിംഗും പൂർത്തിയാക്കി.

കൂറ്റൻ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർമാരെ പിടിച്ചുനിർത്താനായില്ല. മോശം ബൗളിംഗിന് പുറമെ ഫീൽഡിംഗിലെ പിഴവുകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. തോൽവിയോടെ പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികം മാത്രമായി മാറി.

