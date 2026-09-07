സിംബാബ്വെയെ എറിഞ്ഞുടച്ചു; ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
സിംബാബ്വെയെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ പ്രോട്ടീസുകാർക്ക് രാജകീയ കിരീടം.
Published : September 7, 2026 at 10:42 AM IST
വിൻഡ്ഹോക്ക്: സിംബാബ്വെയെ 48 റൺസിന് നിഷ്പ്രഭമാക്കി ടി20 ത്രിരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിൽ മുത്തമിട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഒരേപോലെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് പ്രോട്ടീസ് പട സിംബാബ്വെയെ വീഴ്ത്തുന്നത്.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 205 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. എന്നാൽ 206 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന സിംബാബ്വെയുടെ മുൻനിര സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ 18 ഓവറിൽ 157 റൺസിന് അവർ എല്ലാവരും പുറത്തായി.
Champions! 🏆#TheProteas have done it! 💪— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 6, 2026
A dominant performance sees South Africa crowned champions of the T20I Tri-Series in Namibia! 🇿🇦
What a way to finish the series! 👏#Unbreakable pic.twitter.com/oaWrErGXPj
പരിക്കുമൂലം ഓപ്പണർ ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ് കളിക്കാതിരുന്നിട്ടും തുടക്കം മുതൽ സിംബാബ്വെ ബോളർമാർക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി. ജോർദാൻ ഹെർമന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് പ്രോട്ടീസിന് കരുത്തായത്. വെറും 24 പന്തിൽ 8 ഫോറും ഒരു സിക്സറുമടക്കം ഹെർമൻ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ കോണർ എസ്റ്റർഹൂസനുമായി (32) ചേർന്ന് ഹെർമൻ 84 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മധ്യഓവറുകളിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസും (23 പന്തിൽ 32), അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ റൂബൻ ഹെർമനും (16 പന്തിൽ 27) തകർത്തടിച്ചതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്കോർ 200 കടന്നു. സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ബ്രാഡ് ഇവാൻസ്, ന്യൂമാൻ ന്യാംഹുരി എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സിംബാബ്വെയുടെ തുടക്കം വൻ ദുരന്തമായിരുന്നു. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ ഓപ്പണർ ബെൻ കറനെ ഈഥൻ ബോഷ് പുറത്താക്കി. പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ അവർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി. നായകൻ സിക്കന്ദർ റാസയ്ക്ക് ഒരു ജീവൻ ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് മുതലാക്കാനായില്ല. സിക്കന്ദർ റാസയെ ക്യാപ്റ്റൻ ബിജോൺ ഫോർട്ടുയിൻ (3-24) പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയതോടെ സിംബാബ്വെയുടെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങി.
Player of the Series! 🏅— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 6, 2026
Dewald Brevis takes home the Player of the Series award after a sensational campaign in the T20I Tri-Series! 🇿🇦💪
A series to remember, packed with performances worth celebrating. 👏
Take a bow, Dewald! ✨#Unbreakable #TheProteas pic.twitter.com/LKSpjEu567
അവസാന ഓവറുകളിൽ ബ്രാഡ് ഇവാൻസ് വാലറ്റക്കാരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തന്റെ കന്നി ടി20 അർധസെഞ്ചുറി നേടി പൊരുതിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയതീരത്ത് എത്തിക്കാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ഡുവാൻ ജാൻസൻ മൂന്നും ഈഥൻ ബോഷ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. 2027 ഐ.സി.സി ഏകദിന ലോകകപ്പിന് സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ ടീമുകൾക്ക് ഈ പരമ്പര മികച്ചൊരു ഒരുക്കമായിരുന്നു.
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