'ഇന്ത്യയെ പുറത്താക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു; ആഞ്ഞടിച്ച് വോൺ

ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചർച്ചയായി മൈക്കൽ വോണിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തായേനെ!
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കാണിച്ചത് വലിയ തന്ത്രപരമായ പിഴവാണെന്ന വിമർശനവുമായി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ മൈക്കൽ വോൺ. സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ നടപടി ഇന്ത്യയുടെ കിരീടവിജയത്തിന് വഴിതുറന്നുവെന്നാണ് വോണിന്റെ പക്ഷം. 'സ്റ്റിക്ക് ടു ക്രിക്കറ്റ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെയാണ് വോൺ തന്റെ നിരീക്ഷണം പങ്കുവെച്ചത്.
നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ അനായാസ വിജയമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയത്. എന്നാൽ ഈ ഫലം ഇന്ത്യയെ ടൂർണമെന്റില് നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു. അന്ന് വൈകുന്നേരം നടന്ന മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്വെയെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾ സജീവമാക്കി.
'ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വിഡ്ഢികളായ ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം, സൂപ്പർ 8-ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോട് അവർ തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സെമി കാണാതെ പുറത്താവുമായിരുന്നു. ആ വിജയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെന്ന വമ്പൻ ശക്തിയുടെ പ്രയാണം തടയാനുള്ള അവസരമാണ് അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യ പിന്നീട് സിംബാബ്വെയെയും, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് സമാനമായ മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയും, സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും തകർത്ത് മുന്നേറി."
ലോകകപ്പ് പോലൊരു വലിയ ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമിനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കണമെന്നും, അതിനുപകരം അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് അപകടമാണെന്നും വോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഞ്ജുവിന്റെ പോരാട്ടവും ഇന്ത്യൻ വിജയവും
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജയത്തിന് പിന്നാലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടമായി മാറി. സമ്മർദ്ദമേറിയ ആ മത്സരത്തിൽ 97 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്ന സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പുറത്താവുകയും ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, സെമി ഫൈനലിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് ന്യൂസിലാൻഡിനെ നേരിട്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചത്. മിച്ചൽ സാന്റ്നറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്സ് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തു. വെറും 33 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച ഫിൻ അലന്റെ പ്രകടനം ന്യൂസിലാൻഡിനെ ഫൈനലിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കിവികളെയും വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
