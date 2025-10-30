ETV Bharat / sports

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 125 റൺസിനു തകർത്തു, മാരിസാന് 5 വിക്കറ്റ്

മാരത്തൺ ഇന്നിംഗ്‌സ് കളിച്ച് 169 റൺസ് നേടിയ ലോറ വോൾവാർഡ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി

1ST SEMI FINAL OF WORLD CUP
1ST SEMI FINAL OF WORLD CUP (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 10:47 AM IST

സിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഒന്നാം സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 125 റൺസിനു തകർത്താണ് പ്രോട്ടീസ് വനിതകള്‍ കിരീടപ്പോരിലേക്കെത്തിയത്. തോൽവിയോടെ, നാല് തവണ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉയർത്തിയ 320 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് 42.3 ഓവറിൽ 194 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. നവംബർ 2 ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയയെയോ ഇന്ത്യയെയോ നേരിടും.

മത്സരത്തില്‍ മാരത്തൺ ഇന്നിംഗ്‌സ് കളിച്ച് 169 റൺസ് നേടിയ ലോറ വോൾവാർഡ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച 320 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ് ആരംഭിച്ചത് ആമി ജോൺസും ടാമി ബ്യൂമോണ്ടും ചേർന്നാണ്. ഒരു റണ്ണെടുക്കുന്നതിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ തുടക്കം മോശമായിരുന്നു. ആമി ജോൺസ്, ടാമി ബ്യൂമോണ്ട്, ഹീതർ നൈറ്റ് എന്നിവരെല്ലാം പൂജ്യത്തില്‍ പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങി.

നാലാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് (76 പന്തിൽ 64), ആലീസ് കാപ്‌സി (74 പന്തിൽ 50) എന്നിവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വലിയ നാണക്കേടിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചത്. ഇരുവരുടേയും വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ ടീമിന്‍റെ വിജയ പ്രതീക്ഷയും അവസാനിച്ചു. ഇവരെ കൂടാതെ, മറ്റ് ബാറ്റര്‍മാർക്കൊന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിനായി വലിയ ഇന്നിങ്‌സ് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി മാരിസാൻ കാപ്പ് 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

നേരത്തെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡും ടാസ്‌മിന്‍ ബ്രിട്ട്സും ചേര്‍ന്നാണ് ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌തത്. 22.2 ഓവറിൽ അവർ 116 റൺസിന്‍റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവര്‍ പങ്കിട്ടത്. 65 പന്തിൽ ആറ് ഫോറുകളും ഒരു സിക്‌സറും ഉൾപ്പെടെ 45 റൺസ് നേടിയ ടാസ്‌മിനാണ് അദ്യം പുറത്തായത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് റൺസിനുള്ളിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് നഷ്‌ടമായിരുന്നു. പിന്നാലെ മാരിസാൻ കാപ്പും ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡും ചേർന്ന് ഇന്നിംഗ്‌സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. കാപ്പ് 33 പന്തിൽ 4 ഫോറുകളും 1 സിക്സും സഹിതം 45 റൺസെടുത്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ 143 പന്തിൽ 20 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളും സഹിതം 169 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, 10 ഓവറിൽ 44 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ (വനിത)

  • 37 - സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ (16 ഇന്നിങ്‌സ്)*
  • 37 - കരോൾ ഹോഡ്ജസ് (24 ഇന്നിങ്‌സ്)
  • 36 - ക്ലെയർ ടെയ്‌ലർ (25 ഇന്നിങ്‌സ്)
  • 34 - അന്യ ഷ്രുബ്‌സോൾ (22 ഇന്നിങ്‌സ്)
ENGLAND WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN
WOMENS WORLD CUP SEMI FINAL 1
ENG W VS SA W WORLD CUP SEMI FINAL
1ST SEMI FINAL OF WORLD CUP
ICC WOMENS WORLD CUP 2025

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

