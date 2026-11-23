കുൽദീപിനെ നാട്ടിലേക്കയച്ചതെന്തിന്? ടെസ്റ്റ് സമനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബിസിസിഐയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി ഗാംഗുലി
വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റ് സമനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സൗരവ് ഗാംഗുലി.
Published : November 23, 2026 at 5:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ കലാശിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സൗരവ് ഗാംഗുലി രംഗത്ത്. ടീമിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെയാണ് ഗാംഗുലി ചോദ്യം ചെയ്തത്.
ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റേയും ഋഷഭ് പന്തിന്റേയും തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറികളുടെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ 720/9 എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. 352 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡ് നേടിയിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സ്വന്തമാക്കാനായില്ല. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഡാരിൽ മിച്ചലും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനൊടുവിൽ 120 ഓവറിൽ 239/5 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരം സമനിലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഗാംഗുലിയുടെ വിമർശനം
പരമ്പരയിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ ടീം കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനത്തെയും വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ബാറ്റർമാരുടെ മികവിനെയും ഗാംഗുലി അഭിനന്ദിച്ചു. എന്നാൽ, വിദേശ പിച്ചുകളിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഒരു മികച്ച സ്പിന്നർ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ബാറ്റിംഗിലെ സമീപനം ഗംഭീരമായിരുന്നു. എന്നാൽ സമയം കഴിയുന്തോറും ഫ്ലാറ്റായി മാറുന്ന വിദേശ പിച്ചുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നർ കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറായി കളിപ്പിക്കാം. ബിസിസിഐ, കുൽദീപ് യാദവും മാനവ് സുത്താറും എവിടെ?" ഗാംഗുലി എക്സില് (X) കുറിച്ചു.
India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ?— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026
കുൽദീപും മാനവും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ
വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി കുൽദീപ് യാദവിനെ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യ, പകരം പേസർ ഗുർനൂർ ബ്രാറിനെയാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ച കുൽദീപിനെ പിന്നീട് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ജാർഖണ്ഡിനെതിരായ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിനായി കുൽദീപ് കളിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്ന യുവതാരം മാനവ് സുത്താർ നിലവിൽ രാജസ്ഥാന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്.
ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം
വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് പകരം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെയാണ് ഇന്ത്യ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഡെവൺ കോൺവേയെ സുന്ദർ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും, ജീവനില്ലാത്ത പിച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാനായില്ല.
സുന്ദറിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കോട്ടക് രംഗത്തെത്തി. ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിൽ നാല് ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർമാർ ഉള്ളതിനാലാണ് ഒരു ഓഫ് സ്പിന്നറെ കളിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന് പുറമെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും, സുന്ദറിന് മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതും പരിഗണിച്ചതായും കോട്ടക് പറഞ്ഞു. രവീന്ദ്ര ജഡേജ അവിശ്വസനീയമായ ഓൾറൗണ്ടറാണെങ്കിലും, ഈ മത്സരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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