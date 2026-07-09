മൈതാനത്തെ രാജകുമാരൻ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ; ഗാംഗുലിക്ക് ഐസിസി ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം പദവി
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് നെഞ്ചുറപ്പ് പഠിപ്പിച്ച ‘ദാദ’; ഐസിസി ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിന്റെ സുവർണ്ണ തിളക്കത്തിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി.
Published : July 9, 2026 at 10:32 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റേയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേയും പുതിയ പാഠങ്ങൾ പകർന്നുനൽകിയ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണ്ണ നേട്ടം. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ എലൈറ്റ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്കാണ് 'കൊൽക്കത്തയിലെ രാജകുമാരൻ' ഗാംഗുലി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കളിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്റെ പേരും ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഈ പദവിയിലൂടെ, ഐസിസിയുടെ പരമോന്നത ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമായി ഗാംഗുലി മാറും. മാച്ച് ഫിക്സിങ് വിവാദങ്ങളുടെ കരിനിഴലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ നയിച്ച് വിദേശമണ്ണിൽ ജയിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നായകന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആദരവുകൂടിയാണിത്.
പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന പത്താമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ജൂലൈ 11-ന് എഡിൻബർഗിൽ നടക്കുന്ന ഐസിസിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുക.
തനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ വലിയ അംഗീകാരത്തിൽ ഐസിസിക്കും ചെയർമാൻ ജയ് ഷായ്ക്കും ഗാംഗുലി നന്ദി അറിയിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്റെ പേരും ചേർക്കപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ 'എക്സ്' (X) അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം.
Thank you ICC and Chairman Jay shah @JayShah for inducting me in the hall of fame .. it’s a huge honour ..One of the 10 Indians to be inducted in the hall of fame ever .. Amazing to be a part of some great names .. @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
ഇതിഹാസ തുല്യമായ കരിയർ
ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് 'ഗോഡ് ഓഫ് ദി ഓഫ് സൈഡ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുമായി ചേർന്ന് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
- ഏകദിന കരിയർ: 311 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 22 സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 11,363 റൺസ്. കൂടാതെ മീഡിയം പേസ് ബൗളിംഗിലൂടെ 132 വിക്കറ്റുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
- ടെസ്റ്റ് കരിയർ: 113 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 16 സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 7,212 റൺസ്.
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുഖം മാറ്റിയ ക്യാപ്റ്റൻ
2000-ൽ മാച്ച് ഫിക്സിങ് വിവാദങ്ങളിൽ ഉലഞ്ഞുനിന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഗാംഗുലി കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വിദേശ മണ്ണിൽപ്പോലും അഗ്രസീവ് ആയ ഒരു വിജയ മാനസികാവസ്ഥ സമ്മാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു.
ഗാംഗുലിയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യ
- 2002-ൽ ലോർഡ്സിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നാറ്റ്വെസ്റ്റ് ട്രോഫി നേടിയത്.
- 2002-ലെ ഐസിസി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ സംയുക്ത വിജയികളായത്.
- 2003-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തിയത്.
- 2004-ൽ പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ ചരിത്രപരമായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
- 2001-ൽ കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തുടർച്ചയായ 16 മത്സരങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പിന് അന്ത്യം കുറിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെസ്റ്റ് വിജയം നേടിയത്.
മത്സരത്തിനിടെ ടോസിടാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോയെ കാത്തുനിർത്തിച്ച ഗാംഗുലിയുടെ ആക്രമണാത്മക ശൈലി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഇന്നും പ്രശസ്തമാണ്. കളിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കഠിനമായ സമയത്ത് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കൂടാതെ ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിലെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ
സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് മുൻപ് ഈ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ: ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി (2009), സുനിൽ ഗവാസ്കര് (2009), കപിൽ ദേവ് (2010), അനിൽ കുംബ്ലെ (2015), രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് (2018), സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ (2019), വിനൂ മങ്കാദ് (2021), ഡയാന എദുൽജി (2023), വിരേന്ദർ സെവാഗ് (2023), നീതു ഡേവിഡ് (2024), എം.എസ് ധോണി (2025).
Also Read: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ 'ദാദ'യുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു; ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്ന് സൗരവ് ഗാംഗുലി