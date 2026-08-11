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സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നേരെ വധഭീഷണി; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നേരെ വധഭീഷണി; കത്തുകൾ അയച്ചത് ഒരേ വിലാസത്തിൽ നിന്ന്, പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Sourav Ganguly and Wife Dona
Sourav Ganguly and Wife Dona (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 12:11 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്‍റുമായിരുന്ന സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ഭാര്യ ഡോണ ഗാംഗുലിക്കും നേരെ വധഭീഷണി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഗാംഗുലിക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവനക്കാർക്കും നേരെ ഭീഷണി കത്തുകൾ ലഭിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് കൊൽക്കത്ത പോലീസിൽ ഔദ്യോഗിക പരാതി നൽകി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ മുൻ നായകനും കുടുംബത്തിനും നേരെ ഉയർന്ന വധഭീഷണി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും കൊൽക്കത്ത പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ആരാധകരുടെ കത്തുകളല്ല; കടുത്ത വധഭീഷണി

കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഇത്തരം കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കടുത്ത ആരാധകരുടെ അതിരുവിട്ട പ്രവർത്തിയായി കണ്ട് ആദ്യം ഗാംഗുലിയുടെ കുടുംബം ഇത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷണി കത്തുകൾ ആവർത്തിക്കുകയും ഒടുവിൽ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച കത്തിലെ ഭാഷ അതീവ ഗുരുതരമാവുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് കുടുംബം പോലീസിനെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പൂർണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഈ കത്തിൽ ഗാംഗുലിയെയും കുടുംബത്തെയും 'വകവരുത്തും' എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ താക്കൂർ പുക്കൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വിലാസത്തിന് പിന്നിലെ അജ്ഞാതൻ; അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം

ബെൽഗാരിയ സ്വദേശിയായ അരുൺ കുമാർ എന്നയാളുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഗാംഗുലിയുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് കത്തുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും ഇയാളുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് ഗാംഗുലിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കത്തുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്നും കൊറിയർ വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ ആരാധകരുടെ ആവശ്യം

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 'വൈ കാറ്റഗറി' സുരക്ഷയാണ് ഗാംഗുലിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന 'സെഡ് കാറ്റഗറി' സുരക്ഷ ഭീഷണി നിലവാരം പുനഃപരിശോധിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വധഭീഷണി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദാദയുടെ സുരക്ഷ അടിയന്തരമായി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് താരത്തിന്‍റെ ആരാധകരും അനുയായികളും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

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