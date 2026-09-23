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'ബോൾ ബോയിൽ' നിന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെങ്കലത്തിലേക്ക്; ജയ് മീനയ്ക്ക് ചരിത്രനേട്ടം

ക്രിക്കറ്റ് മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലേക്ക്: സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ച് ജയ് മീന.

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Asian Games soft tennis: Defeated by Japan's Kurosaka; yet Jay Meena settles for bronze (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 12:15 PM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യമായി വെങ്കല മെഡൽ നേടി ജയ് മീന ചരിത്രം കുറിച്ചു. ആവേശകരമായ പുരുഷ സിംഗിൾസ് സെമിഫൈനലിൽ ജപ്പാന്‍റെ തകായുക കുറോസാക്കയോട് 2-4 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് മീന പുറത്തെടുത്തത്.

നേരത്തെ നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്‍റെ ഷെർവിൻ നുഗുയിറ്റിനെതിരെ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് മീന സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയതും ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയതും. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന ഗെയിമിൽ 3-5 എന്ന സ്കോറിന് പിന്നിലായിരുന്ന താരം, തുടർച്ചയായി നാല് പോയിന്‍റുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടി 4-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. സെമിയിൽ കളി കൈവിട്ടെങ്കിലും വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ താരം ഇന്ത്യയുടെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി.

ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിലേക്ക്

തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായാണ് ജയ് മീന സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരമാകാനായിരുന്നു മീന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ദേവാസിലെ പയനിയർ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് താരം ആദ്യമായി ഒരു സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് കാണുന്നത്. അവിടെ കളിക്കാരെ നോക്കിനിന്നിരുന്ന മീന, തുടക്കത്തിൽ കോർട്ടിൽ പന്ത് പെറുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു 'ബോൾ ബോയ്' ആയാണ് കളിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. പതുക്കെ കളിയിൽ താല്‍പര്യം തോന്നിയ മീന സ്വയം റാക്കറ്റേന്താൻ ആരംഭിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ തലത്തിൽ നിന്ന് ജില്ലാ തലത്തിലേക്കും പിന്നീട് സംസ്ഥാന-ദേശീയ തലങ്ങളിലേക്കും താരം അതിവേഗം വളർന്നു. സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിന്‍റെ ജന്മനാടായ ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ തന്‍റെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ തന്നെ മീന ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ചിരുന്നു.

ദേശീയ വേദിയിലെ ആധിപത്യം

2022-ൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന 36-ാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയതോടെയാണ് ജയ് മീന ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിലെ മുൻനിരക്കാരനായി മാറിയത്. കൂടാതെ മധ്യപ്രദേശിനായി പുരുഷ ടീം ഇനത്തിലും ഡബിൾസിലും താരം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. തുടർന്ന് 2025-ൽ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ദേശീയ ചാമ്പ്യനായി മാറിക്കൊണ്ട് താരം തന്‍റെ കരിയർ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ കുതിപ്പ്

ഹാംഷൗവിൽ നടന്ന 2022 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെയെത്തി മീന നേരത്തെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് 2024-ൽ ആദ്യമായി ലോക സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആദ്യ മെഡൽ നേടി താരം ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു. മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ ആദ്യമായി വെങ്കല മെഡൽ നേടിയത് മീനയും പങ്കാളി ആദ്യ തിവാരിയും ചേർന്നു ഫിനിഷ് ചെയ്‌തപ്പോഴായിരുന്നു. 2025-ൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ സിംഗിൾസിൽ വെങ്കലം നേടിയതോടെ, ഈ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും മീന സ്വന്തമാക്കി. ആ ടൂർണമെന്‍റില്‍ മാത്രം താരം ആകെ നാല് മെഡലുകളാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. മീന തന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത്. 2018 ജക്കാർത്ത, 2022 ഹാംഷൗ ഗെയിംസുകളിലും താരം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ർ

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ASIAN GAMES 2026
ജയ് മീനയ്ക്ക് വെങ്കല മെഡൽ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്
ജയ് മീന ക്രിക്കറ്റ് താരം
ജയ് മീന സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്

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