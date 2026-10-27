വൈഭവ് സൂര്യവംശി മൂന്നാം നമ്പറില്, ഇന്ത്യയുടെ ഈ തീരുമാനം തെറ്റായ നീക്കമോ? സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ
ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനില് അഭിഷേക് ശര്മ്മ- സഞ്ജു സാംസണ് സഖ്യം മിന്നും ഫോമിലായതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങാന് കഴിയാതിരുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 10:00 AM IST
ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമില് തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുളള ശ്രമങ്ങളിലാണ് 15കാരനായ ബാറ്റിങ് സെന്സേഷന് വൈഭവ് സൂര്യവംശി. എഷ്യന് ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞ് കീവിസിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും താരം നിരാശപ്പെടുത്തി. എട്ട് പന്തുകളില് നിന്നും വെറും നാല് റണ്സാണ് വൈഭവിന് നേടാനായത്. ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായ വൈഭവിന് കഴിഞ്ഞ കളിയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇറങ്ങാന് കഴിഞ്ഞത്.
ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനില് അഭിഷേക് ശര്മ്മ- സഞ്ജു സാംസണ് സഖ്യം മിന്നും ഫോമിലായതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങാന് കഴിയാതിരുന്നത്. ഇഷാന് കിഷന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്ന്ന് വൈഭവിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കളിപ്പിക്കാന് ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
വൈഭവിനെ മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറക്കിയ തീരുമാനം തെറ്റായ നീക്കമോ?
ഒറ്റ ഇന്നിങ്സ് കൊണ്ട് ഒരു താരത്തിൻ്റെ വിജയമോ പരാജയമോ വിലയിരുത്തരുത് എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറുളളത്. എന്നാലും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറക്കിയ തീരുമാനം തെറ്റായ നീക്കമോ എന്നാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ചര്ച്ച. ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനില് ഇറങ്ങിയ സമയത്തെല്ലാം പല ബോളര്മാര്ക്കും തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുളള താരമായിരുന്നു വൈഭവ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ എറ്റവും വേഗതയേറിയ ഐപിഎല് സെഞ്ച്വറിയായാലും, 2026ലെ അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് 80 പന്തില് നിന്ന് 175 റണ്സ് നേടിയതായാലുമെല്ലാം തന്നെ വൈഭവ് ഓപ്പണിങ്ങില് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്.
പവര്പ്ലേയിലാണ് വൈഭവിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ എറ്റവും മികച്ച ഉപയോഗം സാധ്യമാകുന്നത്. ഈ ഓവറുകളില് ലോകത്തിലെ എറ്റവും മികച്ച ബോളര്മാര്ക്ക് പോലും അവൻ ഒരു പേടിസ്വപ്നമായി മാറിയേക്കാം. വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ മൂന്നാം നമ്പറില് കളിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരങ്ങളായ മുരളി കാര്ത്തിക്ക്, രവിചന്ദ്രന് അശ്വിന് ഉള്പ്പെടെയുളളവര് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
വൈഭവിനെ ഓപ്പണിങ്ങില് ഇറക്കി പകരം ഏറെ വര്ഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുളള സഞ്ജു സാംസണെ മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറക്കണമെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ എഷ്യന് ഗെയിംസില് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യന് ടീം കളിച്ചത്. അന്ന് വൈഭവും അഭിഷേകും ഓപ്പണ് ചെയ്യുകയും സാംസണ് മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു.
മുരളി കാര്ത്തിക്കും അശ്വിനും പറഞ്ഞ വാക്കുകള്
"ഞാന് തുടര്ച്ചയായി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണിത്. വൈഭവ് ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനിലാണ് കൂടുതല് തിളങ്ങുക. അവനെ നിങ്ങള് മധ്യനിരയില് ഇറക്കുകയാണെങ്കില് അവിടെ നന്നായി കളിക്കണമെന്നില്ല. അവന് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. അവന് ഇതുവരെ ഒരു രീതിയില് മാത്രമേ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുളളു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാർ ഉള്ളത്, അതിനാൽ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും", മുരളി കാര്ത്തിക് അടുത്തിടെ ഒരു ചാനല് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
"എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനിപ്പോള് വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു മീനിനെ പോലെയാണെന്നാണ്. ആറാം ഓവറില് ബാറ്റ് ചെയ്യാന് ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ്റെ പതിവല്ല", തൻ്റെ യൂടൂബ് ചാനലില് ആര് അശ്വിന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ.
സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോള് വൈഭവിന് പലപ്പോഴും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരും, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റര്മാര് ആദ്യ ആറ് ഓവറുകളില് മികച്ച സ്കോര് നേടികഴിഞ്ഞാല് വൈഭവിന് ചിലപ്പോള് തൻ്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലി മാറ്റി കളിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. എന്നാലും ടീമിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് പോലും, സൂര്യവംശി ഇന്നിംഗ്സ് തുറന്ന് സ്വന്തം വേഗതയിൽ ടോൺ സജ്ജമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്രമണാത്മക ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
അതേസമയം രണ്ടാം ടി20യില് ഇന്ത്യ വിജയം നേടിയെങ്കിലും എങ്ങനെയാവും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ ടീം കോമ്പിനേഷന് എന്നറിയാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. എന്തായാലും ഇഷാന് കിഷന് ഇന്ന് തിരിച്ചുവരാനുളള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോള് വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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