ക്രിക്കറ്റില്‍ മാത്രമല്ല, വരുമാനത്തിലും സ്‌മൃതി മന്ദാന ഒന്നാമത്, താരത്തിന്‍റെ ആസ്‌തി അറിയാം

സ്‌മൃതി മന്ദാനയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഇതാ..!

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 11:50 AM IST

ന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ സൂപ്പര്‍ താരമാണ് സ്‌മൃതി മന്ദാന. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ, തന്‍റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ നിരവധി വലിയ റെക്കോർഡുകളാണ് മന്ദാന തകര്‍ത്തത്. വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കാണ് താരം വഹിച്ചത്. ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ നേടിയ ബാറ്ററും ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ രണ്ടാമതുമായാണ് മന്ദാന സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അവരുടെ കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുന്നതിൽ താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർണായകമായിരുന്നു.

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല, വരുമാനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് സ്‌മൃതി മന്ദാന. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, താരത്തിന്‍റെ മൊത്തം ആസ്‌തി ഏകദേശം 32 മുതൽ 34 കോടി രൂപ വരെയാണ്. ബിസിസിഐ സെൻട്രൽ കോൺട്രാക്റ്റ്, മാച്ച് ഫീസ്, വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഡബ്ല്യുപിഎൽ), ബ്രാൻഡ് എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്‍റുകള്‍ എന്നിവയാണ് അവരുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ.

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana (ANI)

മാച്ച് ഫീസ്: സ്‌മൃതി മന്ദാനയുടെ മാച്ച് ഫീസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപയും, ഏകദിനത്തിന് 6 ലക്ഷം രൂപയും, ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുന്ന ഒരു ടി20 ഐയ്ക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

ബിസിസിഐ സെൻട്രൽ കോൺട്രാക്റ്റ്: എല്ലാ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെയും മാച്ച് ഫീസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ അതേ നിരക്കിലാണ്. മാച്ച് ഫീസിന് പുറമേ, മന്ദാനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ബോർഡുമായി എ ഗ്രേഡ് സെൻട്രൽ കരാറും ഉണ്ട്, അതിലൂടെ താരത്തിന് പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷം രൂപ റിട്ടൈനർ ശമ്പളമായി ലഭിക്കും.

ഡബ്ല്യുപിഎൽ വരുമാനം: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന കളിക്കാരിൽ ഒരാളായ മന്ദാനയെ, ഡബ്ല്യുപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു ഉദ്ഘാടന സീസണിൽ 3.4 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. .

ബ്രാൻഡ് എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്‍റുകള്‍: ഹ്യുണ്ടായ്, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്, റെഡ് ബുൾ, ഗാർണിയർ, നൈക്ക്, മാസ്റ്റർകാർഡ്, ഹാവെൽസ്, റാങ്‌ലർ, ഗൾഫ് ഓയിൽ, ബാറ്റ പവർ, ഹെർബലൈഫ്, പിഎൻബി മെറ്റ്‌ലൈഫ്, ഇക്വിറ്റാസ് ബാങ്ക്, റെക്‌സോണ, യൂണിസെഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ചില മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ കരാര്‍ അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് ഓരോ ബ്രാൻഡ് എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്‍റിനും താരം 75 ലക്ഷം മുതൽ 1.5 കോടി രൂപ വരെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana (GETTY)

പ്രോപ്പർട്ടികൾ: മന്ദാന തന്‍റെ ജന്മനാടായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ ജിം, ഹോം തിയേറ്റർ, ലൈബ്രറി, ഒരു പൂന്തോട്ടം തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീട് സ്വന്തമായുണ്ട്.

കാറുകൾ: ആഡംബര കാറുകളുടെ വലിയ ആരാധികയല്ല സ്‌മൃതി. ആദ്യം അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റും പിന്നീട് സഹോദരന് വേണ്ടി ഒരു ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയും വാങ്ങിയതായി താരം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏകദേശം 70 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഒരു റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്കാണ് മന്ദാന സ്വയം ഓടിക്കുന്നത്.

