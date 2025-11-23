ETV Bharat / sports

വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയുള്ള സ്‌മൃതി മന്ദാനയുടെ നൃത്തം വൈറൽ, ആശംസകൾ നേർന്ന് ആരാധകര്‍, VIDEO

പുതിയ ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് കാലെടുത്ത് വക്കുന്ന ഭാവി വധു വരന്മാർക്ക് ആശംസ നേരുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകവും ആരാധകരും.

Smriti Mandhana Pre-Wedding (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 1:30 PM IST

വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒരുക്കി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്‌മൃതി മന്ദാനയും സംഗീത സംവിധായകന്‍ പലാഷ് മുഛലും. ഇരുവരുടേയും പ്രൊപ്പോസൽ വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഹല്‍ദി, മെഹന്ദി, സംഗീത് ചടങ്ങുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

സംഗീത് ചടങ്ങിനിടെ ഇരുവരും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. വീഡിയോയിൽ ഇരുവരും പരസ്‌പരം ഹാരം അണിയിക്കുന്നതും കാണാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, ദമ്പതികളുടെ വീഡിയോയ്‌ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ വരവേല്‍പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സഹക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ, ഷഫാലി വര്‍മ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പലാഷ് വേദിയില്‍ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. വീഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഭാവി വധു വരന്മാർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള നിരവധി കമൻ്റുകളും ഉണ്ട്.

ഹൽദിയ്‌ക്ക് ഷഫാലി വര്‍മ, രേണുക സിങ് ഠാക്കൂര്‍, ശിവാലി ഷിൻഡെ,രാധ യാദവ് എന്നിവരോടൊപ്പം മഞ്ഞ ചുരിദാർ അണിഞ്ഞ് നൃത്തം ചെയ്‌ത് വന്ന സ്‌മൃതിയുടെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. പർപ്പിൾ നിറത്തിലുളള മനോഹരമായ ലഹങ്ക അണിഞ്ഞാണ് സ്‌മൃതി മെഹന്ദി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ന് ഇൻഡോറിൽ വച്ചാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.

പലാഷ് മുച്ചലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സിംഫണിയായി മാറാന്‍ സ്‌മൃതിയ്ക്കു സാധിക്കട്ടേയെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസിച്ചു. അടുത്തിടെയാണ് പലാഷ് മുഛൽ സ്‌മൃതിയെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നത്. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ലോകകപ്പ് നേടിയ നവി മുംബൈയിലെ ഡി വൈ പാട്ടീല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ചാണ് പലാഷ് സ്‌മൃതിയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ വീഡിയോയും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

പ്രൊഫഷണല്‍ ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമാണ് 28-കാരനായ പലാഷ്. സീഫൈവില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌ത അര്‍ഥ് എന്ന വെബ് സീരീസും പലാഷ് സംവിധാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ദാദാ സാഹെബ് ഫാല്‍കെ പുരസ്‌കാരവും പലാഷ് സ്വന്തമാക്കി. 2019 മുതൽ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. 2024 ജൂലൈയിലാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ ബന്ധം പരസ്യമാക്കിയത്.

