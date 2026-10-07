ആർസിബിയുടെ കിരീട നായിക ഇനി ഇന്ത്യയെ നയിക്കും; സ്മൃതി മന്ദാന വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റന്
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടി20, ഏകദിന ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായി സ്മൃതി മന്ദാനയെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : October 7, 2026 at 10:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് മുതിർന്ന ഓപ്പണർ സ്മൃതി മന്ദാനയെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന് പകരക്കാരിയായാണ് 29-കാരിയായ മന്ദാന ഏകദിന, ടി20 ടീമുകളുടെ അമരത്തെത്തുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ, ഹെഡ് കോച്ച് അമോൽ മുജുംദാർ, സ്മൃതി മന്ദാന എന്നിവരുമായി ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഹർമൻപ്രീത് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.
ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനുള്ള അവസരം വലിയൊരു ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്ന് മന്ദാന പ്രതികരിച്ചു. ബിസിസിഐയ്ക്കും സെലക്ടർമാർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും താരം നന്ദി അറിയിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ച ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ സംഭാവനകളെ മന്ദാന പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മികച്ച പരിചയസമ്പത്തും, റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനെ 2024-ലും 2026-ലും വിമൻസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച മന്ദാനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ മൻഹാസും സെക്രട്ടറി സൈകിയയും പ്രശംസിച്ചു.
Honoured. Grateful. Ready. 💙 @mandhana_smriti reflects on the immense pride of becoming #TeamIndia Captain and carrying the legacy forward 🫡🇮🇳 https://t.co/qFooagUeJr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ഷഫാലി വർമ്മ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ; നികി പ്രസാദിന് ആദ്യമായി ടീമിലേക്ക് വിളി
സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ റായ്പൂരിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതേസമയം ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ ദീപ്തി ശർമ്മയായിരിക്കും മന്ദാനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി. ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യ എ പരമ്പരയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ നികി പ്രസാദ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ ഇടംനേടി.
ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഹർമൻപ്രീത് കൗർ കളിക്കാരിയായി ടി20 ടീമിലുണ്ടാകും. വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായ റിച്ച ഘോഷ്, ജി. കമാലിനി എന്നിവർക്കൊപ്പം ദീപ്തി ശർമ്മ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, പ്രേമ റാവത്ത്, ശ്രീ ചരണി എന്നിവരും ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 16-നാണ് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ ടി20 മത്സരം. ഒക്ടോബർ 18, 20 തീയതികളിലാണ് രണ്ടും മൂന്നും മത്സരങ്ങൾ. റായ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 7:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.
🚨 News 🚨 Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain 👏 More Details ▶️ https://t.co/jW53GaoweG #INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti https://t.co/4zOhFgDO7h— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീം
സ്മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ, നികി പ്രസാദ്, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, അനുഷ്ക ശർമ്മ, റിച്ച ഘോഷ്, ജി കമാലിനി , ദീപ്തി ശർമ്മ, പ്രേമ റാവത്ത്, ശ്രീ ചരണി, നന്ദിനി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, ജിന്റിമണി കലിത, മിന്നു മണി.
ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം
സ്മൃതിമന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ, പ്രതിക റാവൽ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, തേജൽ ഹസബ്നിസ്, ദീപ്തി ശർമ്മ, റിച്ച ഘോഷ്, യാസ്തിക ഭാട്ടിയ, വൈഷ്ണവി ശർമ്മ, നന്ദിനി ശർമ്മ, ശ്രീ ചരണി, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, സായലി സത്ഘാരെ, രേണുക താക്കൂർ.
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